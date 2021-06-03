【iBond 2021】iBond如政府另類「派錢」　龔成：獲發4至5手上市即沽料可賺千元

政府公布第八批iBond於6月1日起認購，入場費為1萬元，而保證派息將不少於2%。由於回報比同類投資工具為高，因此當中有政府的補貼成份，可以視為政府的另類「派錢」，不過「派息」數目就不多，只是賺少少的投資工具。

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零風險投資 至少有2%回報

由於政府發行，可視為零風險工具，而回報最少有2%，比起同類零風險投資工具，回報明顯較高，因此，對於追求低風險、有基本回報的投資者，可以長綫投資。對於一般投資者，則建議抽到後即賣。

認購時間：6月1日上午9時起接受認購，6月11日下午2時結束，6月24日掛牌。

單位：1萬元一手

年期：3年

息率：根據消費物價指數去計算，不少於2%，每半年派息1次

認購方法：可透過20間配售銀行、證券經紀或中央結算公司認購。

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低風險投資者可長綫持有

坦白講，這是一個低回報的工具，對追求有中高回報的投資者，並不適合長綫持有。

但對於以保本為前提，已退休、長者，或追求有基本的利息的投資者，或追求財富不想貶值（起碼追到通脹的投資者），這是適合的工具，可長綫。

抽到即賣 賺回報再投資

但對一般投資者而言，會建議抽到後上市即日賣出，這樣能在最短時間、最快得到最大的回報率，賣出之後再將資金投資其他工具。

由於認購人數眾多，大額認購的意義不大，因為政府會以一人一手的模式，慢慢分配上去，每確保每人可獲發一手，然後再分額第二手，再分給第三手，如此類推。

由於發行金額最高可能達200億元，因此投資者可認購5至8手，已經適合。如果抽到4至5手，預期合共賺1,000元。如果想提高認購數目，就可以用「人海」策略，全家去認購。

【本文獲作者龔成授權轉載】