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【iBond 2021】iBond如政府另類「派錢」　龔成：獲發4至5手上市即沽料可賺千元

博客 14:37 2021/06/03

分享：

政府公布第八批iBond於6月1日起認購，入場費為1萬元，而保證派息將不少於2%。由於回報比同類投資工具為高，因此當中有政府的補貼成份，可以視為政府的另類「派錢」，不過「派息」數目就不多，只是賺少少的投資工具。

【iBond認購及投資策略　長揸？短炒？大包圍？即睇專家意見：按此

零風險投資　至少有2%回報

由於政府發行，可視為零風險工具，而回報最少有2%，比起同類零風險投資工具，回報明顯較高，因此，對於追求低風險、有基本回報的投資者，可以長綫投資。對於一般投資者，則建議抽到後即賣。

認購時間：6月1日上午9時起接受認購，6月11日下午2時結束，6月24日掛牌。
單位：1萬元一手
年期：3年
息率：根據消費物價指數去計算，不少於2%，每半年派息1次
認購方法：可透過20間配售銀行、證券經紀或中央結算公司認購。

【第八批iBond認購日期／申請方法／投資策略／派息回報懶人包：按此

低風險投資者可長綫持有

坦白講，這是一個低回報的工具，對追求有中高回報的投資者，並不適合長綫持有。

但對於以保本為前提，已退休、長者，或追求有基本的利息的投資者，或追求財富不想貶值（起碼追到通脹的投資者），這是適合的工具，可長綫。

抽到即賣　賺回報再投資

但對一般投資者而言，會建議抽到後上市即日賣出，這樣能在最短時間、最快得到最大的回報率，賣出之後再將資金投資其他工具。

由於認購人數眾多，大額認購的意義不大，因為政府會以一人一手的模式，慢慢分配上去，每確保每人可獲發一手，然後再分額第二手，再分給第三手，如此類推。

由於發行金額最高可能達200億元，因此投資者可認購5至8手，已經適合。如果抽到4至5手，預期合共賺1,000元。如果想提高認購數目，就可以用「人海」策略，全家去認購。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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