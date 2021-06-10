▲ 【致富方法】學校教不到你的！ 擺脫「窮人思維」做個有錢人

人之所以貧窮，不是他的能力有問題，而是他的思維有問題，若果一直以窮人的方式思考，就會不斷作出窮人所做的行動，最終產生一直貧窮這結果。



提升生活質素 先改變思維模式

大部分人不知道窮人思維與有錢人思維的分別，因為他們不知道世上竟然有另一套思維，一般人根本沒有機會接觸到有錢人思維，他們所接觸的思維、所受的教育，都是由老師、父母、朋輩所教導，而這些人大多不是有錢人，因此大部分人成長時所形成的思維，都是窮人思維。

若然你想過平凡的生活，那可以一直用窮人的方式去思考，若然你想與父母有相同的結果，就可繼續用他們的思考模式，不同的生活方式沒有對錯，若你真心滿足現狀，那當然沒有改變的必要，但若然你想有不一樣的生活，你想提升生活質素，你從心底裡渴望過另一種生活，那就要從根本去改變，即是改變一直以來的思維模式，不要以窮人的方式思考。

【家人持百萬現金不願投資 網民狠批：窮人思維令人無法走出貧窮：按此】

工字不出頭 單靠打工難致富

學校的所有學科，都只教學生成為僱員的知識技巧，而沒有教導過致富的技巧，這是典型的窮人思維。大家試想想，有多少個僱員能夠致富，這可說是少之又少，無論是做生意還是投資，要憑這賺大錢都不是運用學校教授你的。

這其實是財富分配的問題，僱主與僱員所擁有的財富，以及資產擁有者與沒有資產者的狀態對比，會發現情況愈來愈惡化，財富的分布愈來愈不平均。在過往，作為一個僱員安份守己，都有一定的生活，而現在作為相同的僱員，生活質素卻大不如前，而這情況只會愈來愈差，作為僱員只會愈來愈貧窮。

在大家都接受了十多年僱員教育的背景下，要大家走另一條路並不容易，但這裡則建議大家並行去行，在打工的同時，並行用真正賺錢的方法去創富，這些創富未必有即時的回報，但與打工同時執行會是不錯的策略。

除了僱員思維外，財富與投資思維亦是分別之一，有錢人着重財富的累積，着重資產概念，不着重現金單位，一般人沒有資產概念，投資只着重現金差價，買股票更不知該企業本質才是股票的價值，只懂盲目在市場炒賣。這種對財富理解的根本不同，令財富的分差只會愈來愈大。

【邁向致富之路！擺脫11個窮人思維：按此】



放棄窮人思維 學習創富方法

因為一般人對財富的理解是窮人思維，例如不理解何謂真正的財富，只着重現金差價，而現金是各財富中最無價值的項目，更是不斷貶值的，即是追求現金就是追求貶值項目，這不是貧窮思維是甚麼？

故此要致富就要先放棄大眾的窮人思維模式，只要放下舊思維才有條件學習新思維，而下一步當然是認識並學習有錢人的思維，亦可說是創富思維。

若然你不知何謂創富的方法，那建議你先到圖書館，多閱讀創富方法的書，無論是成功學、思維激勵、創富思維、創富技巧、賺錢秘笈、生意技巧、投資方法、理財學、有錢人的傳記等，這與學校的學術知識完全不同，你將會在這裡發現到另一個新世界。當你認識了另一套思維，你才明白原有思維原來是窮人思維。

【本文獲作者龔成授權轉載】