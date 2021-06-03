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【職場奇聞】遇交通意外返工遲到　阿姐唔體諒　仲要求再預多啲時間返工？

個人增值 16:56 2021/06/03

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打工仔準時返工是基本，不過喺香港，準時返工係基本但準時收工就可能唔係基本嘞，呢啲「不平等條約」唔知有無廢除嘅一日？不過雖然準時係基本，但係撞正意外遲到都唔係打工仔想嘅，近日有網民於社交平台發文，表示因為交通事故引致返工遲大到，不過阿姐並沒有體諒，反而叫佢以後預更多時間返工。作為打工仔，你可能都會同事主一樣，心裡頭反駁一句：「不如喺公司瞓好唔好？」。

【改變「人工包受氣」思維　解鎖新技能　人力顧問孫立民：要學懂放下： 按此

時代進步　遲到不一定影響工作

到底返工遲到有幾大程度係可以原諒呢？以前資訊同溝通方法唔發達，返工遲到就好大機會影響到客戶同埋同事，影響到公司營運就大件事；而若你的工作是輪班制，如護士醫生等，可能需要工作交接，遲到的話又真係會影響到同事同工作。不過，若然你的工作是辦公室文職的一類，再加上現時時代轉變，有網絡的年代，即使再急的email也可以遙距回覆，有打工仔甚至乎放緊假都係開緊工，如果話現世代返份Office工遲到會影響工作進度，這一點的確值得商榷。

網民對於返工遲到一事亦反應兩極，有人認為返工準時是尊重合約精神；遲15分鐘可以理解，有時地鐵故障或是行得慢，或快兩步都有影響；若因交通事故這類突發事件，作為上司應該要諒解，畢竟我們不是機械人，有靈活彈性是應該的；若該同事當日有緊急的會需要開，他則應該要預早更多出門，預防有突發事。不然的話，其實意外就是意料之外，若每天都要預備「意外」，精神壓力肯定快崩潰。

■人哋公司又點睇因為交通意外遲到呢件事呢？■

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責任編輯：陳玉蓮

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