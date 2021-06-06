藝人身份贏在起跑綫　全情投入搞網店　梁嘉琪：很充實

梁嘉琪近日重返娘家，為香港開電視主持節目《關於早餐的一些事》，說到疫情下娛樂圈近乎停擺，2年前開網店賣裙的梁嘉琪指，近一年全職做老闆，從而學習做生意的竅門，也是一大得着。

經營網店生意競爭大

疫情影響下藝人工作量大減，去年3月梁嘉琪更離開工作近13年的TVB，除了主持Live騷推介產品外，於2019年7月她創立自家品牌「K times 2」，於網上賣裙，疫情下更主力打理生意。她直言最初與拍檔只視網店當作副業，所以沒特別長遠計劃：「直至去年才全身投入經營，會計劃網店將來的發展，構思下裙子的款式及宣傳方法。」

疫情下多了人網購，惟嘉琪坦言經營網店的確受惠，但競爭性亦頗大：「在宣傳上投資多一點，會找些裝潢美麗的場地和聘請攝影師拍攝產品照。」嘉琪十分認真，會構思宣傳方法，學懂做生意的方式。在金錢得着外，她覺得還可以從中學到很多東西：「整件事是很充實，因為是小店的關係，由搬貨至包裝都一手包辦。藝人經營生意的話，起步點會快一點，但若想繼續做得好都要努力，因為競爭性也是公平的。」

作者：游艾維

責任編輯：馮柏偉

（節錄）

【原文︰與嚴崇天回巢憶做主播苦與樂 梁嘉琪疫情下學懂營運網店】

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