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【健康增值】唔係講你個手袋！　避之則吉「富貴包」

個人增值 13:00 2021/06/05

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港女愛包包，除了時尚及美麗的外形設計，更可放入四時各有所需的隨身物品，活得飄逸寫意。手袋近年亦流行稱呼包包，人人愛包包，但有一種包包卻令人敬而遠之，那就是「富貴包」。

富貴包並非指手袋包包，而是謔稱項背交接處、脂肪積聚的腫脹突起物。除此以外，亦有水牛肩、水牛背的稱號。富貴包大多不產生症狀，不如瘡瘍或創傷，不常出現局部發熱或疼痛，故多被忽略，直至某天驀然回首，富貴包卻在項背連接處。

如何改善富貴包？

富貴包成因眾多，包括風濕科疾病導致肩頸皮下結締組織慢性炎症，其病症大多導致肩頸皮膚局部硬化，狀如皮革；或久服類固醇，致典型水牛肩外觀或月亮臉面容；或脂肪瘤組織，腫物邊界分明，並不黏連周邊結構。觀其多種原因，脊椎弧度問題可算為富貴包最常見成因。

要改善富貴包，首要工作是要先釐清項背隆起的原因，若起因是脂肪瘤，則自療效果一般，如脂肪瘤體積較大，宜考慮手術治療。若因為頸胸椎生理弧度失常，則透過放鬆頸胸背部，及改善上背姿勢，會有良好的情況改善。方法可將毛巾置於頸後，左右手來回協調拉放毛巾，狀如擦背動作，每次兩分鐘，每天早晚各一次毛巾操。患者亦建議作靠牆站立運動，上背及頭後枕位置貼牆，其動作要領是要作頸收雙下巴，及手臂後外側貼近牆。靠牆站立運動維持3分鐘，每天一次。再者，亦要留意工作姿勢，若長時間使用電腦，要注意辦公枱椅及電腦位置會影響頭頸肩姿勢，詳情可搜尋及參考人體工學資訊。
 

（節錄）

【原文︰包包與富貴包

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撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 知多啲

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