▲ 【港元定存】同期利息收入好過iBond！ 3個月港元定存邊間最高息？

第8批通脹掛鈎債券（iBond、新上市編號：04246）本周接受認購，每手入場費1萬元、年期3年，並設2厘「保底息」，吸引不少市民認購。如果手上有5萬元資金，若成功認購5手iBond，並以2厘「保底息」計算，3年可獲3,000元利息，以最簡單方法計，即3個月可獲250元利息。現時有銀行則推出年息3.28厘港元定存，5萬元存3個月可賺400元利息，回報較同期持有iBond略佳。

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■3個月港元定存，邊間年息達3.28厘？■

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本網比較3個月港元定存年息，最高仍是富邦銀行，起存額為5萬，年息達3.28厘。其次為工銀亞洲，年息為3厘，入場門檻僅1,000元。

另外，虛擬銀行的定存計劃亦算吸引，匯立銀行年息達1厘，比上周微升0.15厘，起存額只需10元，惟須集齊50人。而富融及天星銀行年息分別為0.85厘及0.8厘，前者起存額較高需50萬，後者只需1,000元。

責任編輯：曹佩鈞

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