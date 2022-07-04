【報稅2022】個人報稅表遞交限期已到！　報唔切稅點算好？　教你2個補救方法！

稅務局6月1日發出約247萬份2021/22課稅年度個別人士報稅表。納稅人須於1個月內遞交報稅表，即7月2日或之前。若個人報稅的限期已過，遲交報稅表有機會被罰款或被檢控。若你仍未遞交個人報稅表，咁你應該好大機會過咗限期！點算好？唔使驚，教你2個方法補救。

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1. 網上報稅

若納稅人現時仍未遞交個人報稅表，使用網上報稅平台「稅務易」報稅，可獲自動延期1個月時間，即一般人士自動延至8月2日。至於獨資業務的東主，交回報稅表期限則為9月1日，如以電子方式報稅，可自動享有一個月交表寬限期，即10月1日。

不過，申請啟動帳戶時，須向稅務局查詢啟動密碼，該密碼將以郵寄形式發出，需時2個工作天。

2. 書面申請延期報稅

如果你在沒合理解釋下逾期提交報稅表，稅務局可按照《稅務條例》向你提出檢控，有機會被罰款最高1萬元及少於徵收稅款3倍的罰款。而且稅局亦規定若市民在報稅期限仍未繳清稅項，便被視為欠稅，稅務局會額外徵收5%附加費，假如在期限後六個月仍未繳清稅項，便需要繳交10%附加費（包括前5%附加費）。

若你有重大困難不能依時提交個人報稅表，並有合理解釋及證明，你可用書面形式向稅務局申請延期呈交，當局或會酌情延長申報時間。

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責任編輯：鄭樂怡

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