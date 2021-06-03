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【報稅2021】個人報稅表遞交限期已到！　報唔切稅點算好？　教你2個補救方法！

個人增值 11:58 2021/06/03

分享：

稅務局5月3日發出約262萬份2020/21課稅年度個別人士報稅表。納稅人須於1個月內遞交報稅表，即今日（3日）或之前。若個人報稅的限期已過，遲交報稅表有機會被罰款或被檢控。如果你喺呢一刻發現自己仲未寄出報稅表，咁你應該好大機會過咗限期！點算好？唔使驚嘅，我哋教你2個方法補救。

【稅務文件太複雜？！　一文睇晒漏報不同稅項要點作修訂！：按此

1. 網上報稅

若納稅人現時仍未遞交個人報稅表，使用網上報稅平台「稅務易」報稅，可獲自動延期1個月時間，即一般人士自動延至7月3日。至於獨資業務的東主，交回報稅表期限則為8月3日，如以電子方式報稅，可自動享有一個月交表寬限期，即9月3日。

不過，申請啟動帳戶時，須向稅務局查詢啟動密碼，該密碼將以郵寄形式發出，需時2個工作天。

2. 書面申請延期報稅

如果你在沒合理解釋下逾期提交報稅表，稅務局可按照《稅務條例》向你提出檢控，有機會被罰款最高1萬元及少於徵收稅款3倍的罰款。而且稅局亦規定若市民在報稅期限仍未繳清稅項，便被視為欠稅，稅務局會額外徵收5%附加費，假如在期限後六個月仍未繳清稅項，便需要繳交10%附加費（包括前5%附加費）。

若你有重大困難不能依時提交個人報稅表，並有合理解釋及證明，你可用書面形式向稅務局申請延期呈交，當局或會酌情延長申報時間。

想了解更多報稅資訊，可留意報稅、扣稅攻略懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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