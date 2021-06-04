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【消費周期】旺季前買定先？　港股中3隻啤酒股應點揀

收息攻略 16:40 2021/06/04

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又踏入炎炎夏日，冰涼飲品自然是大家的消暑良方，對於投資市場而言，亦正正是啤酒股的旺季。近年國內加強內循環，希望達致穩定經濟的政策下，消費股如啤酒股能否讓投資者提早關注呢？環顧港股市場中，啤酒股只有3隻，包括華潤啤酒 （00291） 、青島啤酒 （00168） 以及百威亞太 （01876） ，到底哪隻投資價值較佳，這3隻啤酒股的股息又如何呢？

■3隻啤酒股詳細資料■

    點擊圖片放大

趁旺季前買入啤酒股，為夏天賺個啤酒錢諗唔諗得過？光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，啤酒股較適合短至中綫的資本增值，作3至6個月的部署，賺夠便離場，不屬於持久的長綫增值股份。

溫傑表示，本港市場目前有3隻啤酒股中，華潤及青啤是內地的大品牌，2隻股份入場費逾10萬元，股息率並不吸引，不過投資者仍會選擇投資的主因，是捕捉行業周期性升跌。入場費較親民的為百威亞太，由於該公司主打高端市場，去年疫情下，夜場減少，對於業務的確有所影響，畢竟內地人在家飲啤酒多選低端品牌，而外出才會開支名貴的酒。不過百威亞太在國家布局方面是一間不錯的公司，25元以下仍可以分注吸納。

溫傑：市場策略完備　首選潤啤

當然啤酒股在夏天銷量會較好，但若有各類型大型盛事，運動會等等，相信其憧憬會更大。溫傑指目前百威亞太正深化中高端市場，仍可以考慮買入，不過他指，投資者要明白這消費類股相對穩定，這類都不屬於「黃金賽道」的投資目標，因此不要期望如生物醫療、科技等股份有強勁增長，但對穩中求資本增值的投資者來說會比較合適。

溫傑表示，兩大內地品牌的啤酒股入場費相若，個人會首選潤啤，主要由於公司的市場策略既有「雪花」打低端市場，近年又收購了「喜力中國」向上打中高端市場，策略完備。除此之外，又推出清淡口味，貼近年輕一代的口味，相信其前景會較為理想。但目前價位仍是較高，他建議回落至64元至65元才考慮分注買入。

 

責任編輯：陳玉蓮

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港股 經濟 疫情 經濟內循環 亞太 收購 營收 市盈率 啤酒 中國

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