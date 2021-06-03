【成功之路】Tinder創始成員　與管理層反目　自立門戶成最年輕白手興家女富豪

隨着女性在現今社會接受教育的機會大大提升，在職場上發展所長的機會增加，能力亦絕對不遜於男性。而創業亦不只是男性的專利，女性都可以一手一腳創立自己的企業。當中包括交友應用程式Bumble創辦人Whitney Wolfe Herd，她在今年成功躋身福布斯富豪榜。截至6月1日，她坐擁12億美元淨資產，成為全球最年輕的白手興家女億萬富翁。

現年31歲的Wolfe Herd，在2014年創立Bumble交友應用程式，至今已在全球錄得超過1億名用戶，而再之前她曾是另一個交友程式Tinder的創始團隊成員之一，觸發她自立門戶的原因，竟然是與性騷擾事件有關。

【疫下富豪身家不跌反升 2020年全球500富豪 貝索斯蟬聯全球首富：按此】

曾為Tinder創始成員

Wolfe Herd在2012年時成為Tinder的聯合創辦人兼市場推廣副總裁，亦是「Tinder」這一名字的創作者，並到各間大學推廣招攬一大批早期用戶，可說是勞苦功高。她亦與Tinder首席市場推廣總監Justin Mateen相戀，但在2014年6月時，Wolfe Herd控告公司性騷擾及性別歧視，指Mateen侮辱其名字，並發送貶低及威脅性的短訊給她。

雖然最後Mateen因此而被停職並向公司請辭，但Tinder行政總裁Sean Rad否認有任何不當的行為，將此事部分歸咎於Wolfe Herd，同時向她支付100萬美元的和解費。經歷此事後，她並沒有因而佔盡上風，反而在社交網站Twitter上面對網絡欺凌，令她不得不刪除自己的帳戶。

創立女性為主導交友APP

遭遇到種種事件後，令Wolfe Herd決心要創立一個以女性為主導的交友軟件，在獲得一名俄羅斯富翁作早期投資後，她創立了另一交友軟件Bumble，而此應用程式正是由女性來掌握控制權，只有女士才能發起異性交友的對話，以免卻被陌生男子騷擾的苦惱，當中亦加入「性騷擾檢舉」及利用人工智能技術來檢測淫穢圖片的功能，讓女士在玩交友軟件時都能感到舒適安全。

現時Wolfe Herd在福布斯排行榜上排名2,263名，並是今年全球億萬富翁榜上的女性之一。

【想學白手起家富豪咁成功？ 先要確立創業七件事！：按此】

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】