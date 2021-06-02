「躺平」的人增　會影響樓價嗎？

近年內地流行一種生活態度，叫「躺平」，大致的意思是，不少年輕人認為，反正如何努力也不會達到社會、傳統期望的經濟狀態，那倒不如放棄努力工作、壓低物欲、不買房、不結婚、不生育，只求維持基本生活所需。選擇此種生活態度的人如果愈來愈多，對經濟、樓價又會有何影響？

所謂「躺平」，表面看的狀態類似本地用語的「攤屍」，但前者多了一份理論及自覺──即認為低下層青年難以向上流，與其勉強自己去努力，不如主動躺下、不再追逐社會視為正常、成功的買樓、結婚、生子等目標。有需要時才打打散工、應付一下就算。此種思潮背後有一套論述，即官二代、富二代壟斷了未來，社會流動固化，努力工作都是被他人壓榨，躺平便是無可奈何的消極反抗。

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香港社會也許未有一個流行的用語概括青年一代維持低消費、低物欲的理論。但「隱閉青年」等現象其實早已存在，分別只是未上升至「理論層面」（為甚麼要隱閉起來）。當內地的「躺平主義」流入香港，更多人選擇當個宅男宅女，有了理論支持，便也更理直氣壯。

說更多人會接受「躺平主義」，並不是天方夜譚。香港在居住以外的生活、娛樂成本不高，一部手機，基本已可滿足新世代的娛樂需要。對相當一部分人來說，只要有網絡、有手機，躺平並不是太艱難的決定。

影響樓價或屬過慮

但要說躺平的人增多，會影響經濟或樓價，可能卻是過慮。也許「社會固化」是客觀描述，但只要階層不是完全固定，社會仍存在流動，即使成功向上流的是極少數，卻總會引來較多的人參與遊戲。清朝二百多年，通過科舉取得「舉人」資格（理論上考試為官的最低資格）不過十多萬人，不也代代有大批人埋頭苦讀？

單說樓市，社會現實是在香港買樓，「遺傳因素」愈來愈重，即父輩持有物業，家庭可利用加按套現作首期，子女會有更多機會入市。至於父母未持有物業，子女要自行籌措首期者，入市難度大增。

躺平族非目標客源

在此情況下，後者中一部分人可能會索性「躺平」，或者是本地較常見的變種，一早放棄置業計劃，又未致於放棄工作，賺錢主要用於海外旅遊。但對前者便是另一個故事：有家庭資助，在低息環境下要應付高樓價也不是Mission Impossible。他們選擇躺平的機會便不大，供求還是處於平衡，甚至輕微供應緊張的狀態。作為「非目標客源」的躺平族人數增加，還是不會對樓價帶來明顯影響。

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