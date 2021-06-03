【消費優惠】米芝蓮食府萬豪金殿東亞卡指定套餐85折　agnès b.開倉精選產品低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 萬豪金殿：東亞信用卡簽帳指定套餐85折

由即日起至6月30日，經OpenRice網上訂座，並使用東亞銀行信用卡簽帳，惠顧2021米芝蓮一星食府萬豪金殿指定套餐可享85折。優惠適用於周一至五中午12時至3時、晚上6時至10時。

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地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

收費：正價每位1,771元（東亞銀行信用卡每位1505.4元包加一服務費及30元茶芥）

OpenRice網上訂座

2. agnès b.開倉：精選產品低至3折

agnès b.舉行限時開倉，多款精選服飾、手袋、銀包、飾物等，低至3折起。現時購買2件貨品，即可享額外9折；購買3件或4件貨品，即可享額外85折；購買5件或以上貨品，更可享額外8折。

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日期：6月2日至6月7日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

3. 繼光香香雞：屯門店大份炸雞$30

繼光香香雞屯門卓爾店今日開幕！新店推出開幕優惠活動：

6月3至6日－大份香香炸雞優惠價30元

6月7至9日－買大份香香炸雞送甜心地瓜球

門市位置：屯門石排頭徑1號卓爾居商場地下G6鋪

營業時間：上午11時至晚上9時

撰文︰hket小編

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