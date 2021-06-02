【理財規劃】擺脫債務纏身的4個步驟

陷入債務會削弱你完成財務目標的能力。當你欠很多錢時，那些本應為退休儲蓄、財務緊急情況和大額購物的血汗錢將轉移到你的債權人手裡。如果你發現自己負債累累，有解決方案可以幫助你清除債務。事實上，如果你遵循幾個簡單步驟，也許能夠告別利息收費，並保持更多的錢在你的口袋裡。

1. 制定債務償還計劃

解決你目前的債務是永遠擺脫債務的第一步。為此，應創建一個債務償還計劃以幫助你行動起來，並保持正軌。如果這聽起來具有挑戰性，請嘗試一些債務清還應用程式，這些應用程式可以創建分步計劃並為你實現目標。在創建債務還清計劃時，決定哪些債務將包含在你的還清計劃中。然後，列出一個列表，找出哪些是你首先要專注還清的。對大多數人來說，提前還清房貸是沒有意義的，因為物業按揭的利率太低，提前還所需的金額也很高。

雖然你或不想將抵押貸款納入你的還本付息計劃，但高息債務，如信用卡欠款或貸款絕對應該列在你的清單上。如果你根本不喜歡支付利息，個人貸款和汽車貸款也會是你計劃的一部分，特別是如果他們有一個相當高的利率。一旦你知道哪些債務正在償還，你就會想出一個最適合自己的預算方案。這種方法將幫助你決定按甚麼順序償還債務。

此外，你應該為所有欠債支付最低金額，但通常應一次將額外資金償還某個特定貸款。如果你想最大限度地節省利息，這會是利率最高的。無論你決定甚麼預算方法，都要承諾每月償還超過最低還款的金額，最好是還盡量多。如果你能賺一些額外的錢來償還債務或出售不需要的物品，以更快地還清，就應考慮這樣做。

2. 嚴守收支預算生活

在債務償還過程中，靠收支預算生活對於擺脫債務至關重要。當你制定預算時，你可以通過削減不必要的開支來優先支付額外的債務。在償還債務後，你可以制定預算，確保你在能力所及的範圍內生活，並開始建立財務保障。預算有不同類型的選擇，但對於那些還清債務的人來說，最好採用更詳細的預算方法，例如50/30/20預算。這意味着你將收入的50%用於必需品，30%用於可自由支配的支出，20%用於儲蓄。編制預算時，首先查看當前支出，看看在哪裡可以進行現實和可持續的削減。

3. 存下應急基金

預算不能不考慮到緊急情況。因為不幸的是，當事情出錯時，意外開支是許多人最終負債累累的一個重要原因。

你可以通過存起一個緊急基金來避免這種事，這個基金可以幫助支付意外帳單。緊急基金最好在於儲蓄帳戶中，並足以支付至少三個月的生活費用，甚至可能更多。

不過，如果你還在努力償還債務，最好從小做起。首先，將你大部分額外的錢清還債務，以後再逐步存應急基金。

4. 追蹤你的支出

如果出現問題，你的緊急基金可以避免你借款，你的預算可以幫助你避免負債以支付日常開支。為確保所有事按計劃執行，最好的方法是追蹤支出。在償還債務和無債務之後，你仍應該密切關注你的資金走向。雖然制定預算和跟蹤每一元似乎需要付出很多努力，但一旦你在償還債務方面取得了重大進展，建立了應急基金，並且希望不用浪費金錢在昂貴的債務利息上，那麼採取這些步驟就非常值得。

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