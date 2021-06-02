【抗通脹】黃金不再是焦點　抗通脹要靠「新時代的石油」

踏入6月份，相信市場焦點都會放在通脹掛鈎債券iBond之上。按照官方資料，息率將會由2%起錶。

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近日關於通脹升溫的新聞不絕，其中商品領域已經開始引人注目。但今次的主角卻不是抗通脹的「超級英雄」黃金，卻是有「新時代的石油」之稱的銅。「Copper is the new oil」似乎是商品投資界的新話題，究其原因，竟然跟ESG及環保有莫大關係。

放眼未來，如果要實現碳中和，將大幅依賴電能和再生能源，而銅作為最具成本效益的導電材料，是捕捉、儲存和運輸這些新能源的核心，難怪銅價在今年4月29日突破每公噸1萬美元的10年新高，而更有分析指有機會在2025年翻倍，達至2萬美元一公噸！

低風險抗通脹iBond仍較存款好

話說回來，iBond的息率會跟CPI掛鈎，但CPI的計算中，卻以衣食住行為主，而當中租金佔了不少份額。

作為低風險的投資工具，iBond比較存款會好一些，但要用作抵禦通脹，可能要再花心思。

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