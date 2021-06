【抗通脹】黃金不再是焦點　抗通脹要靠「新時代的石油」

踏入6月份,相信市場焦點都會放在通脹掛鈎債券iBond之上。按照官方資料,息率將會由2%起錶。

近日關於通脹升溫的新聞不絕,其中商品領域已經開始引人注目。但今次的主角卻不是抗通脹的「超級英雄」黃金,卻是有「新時代的石油」之稱的銅。「Copper is the new oil」似乎是商品投資界的新話題,究其原因,竟然跟ESG及環保有莫大關係。

放眼未來,如果要實現碳中和,將大幅依賴電能和再生能源,而銅作為最具成本效益的導電材料,是捕捉、儲存和運輸這些新能源的核心,難怪銅價在今年4月29日突破每公噸1萬美元的10年新高,而更有分析指有機會在2025年翻倍,達至2萬美元一公噸!

低風險抗通脹iBond仍較存款好

話說回來,iBond的息率會跟CPI掛鈎,但CPI的計算中,卻以衣食住行為主,而當中租金佔了不少份額。

作為低風險的投資工具,iBond比較存款會好一些,但要用作抵禦通脹,可能要再花心思。

