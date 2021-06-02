▲ 部署數碼轉型 善用混合雲優勢加速轉型步伐

2020年令人矚目的一大趨勢是企業無處不在的數碼轉型需求，無論是零售商、金融機構抑或是互聯網公司，眾多企業已充分認識到數碼轉型的迫切性，並已開始就這一目標進行全面部署。該趨勢促使各大雲端服務商及企業在2021年及更長遠的未來，積極探索更靈活及多元的行業解決方案。建基於已為商業世界所熟知的傳統私有雲和公共雲，混合雲進入行業探討範圍，並逐漸普及，成為「兵家必爭之地」。

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混合雲是一種雲端運算模型，通過網絡連接組合一個或多個公共雲和私有雲環境，允許在不同的雲環境之間共享數據和應用程式。對企業而言，混合雲產品所具備的成本效益、高安全性、可靈活分配工作負載等諸多優勢，大大提升企業「上雲」及數碼轉型的步伐及效率。

提升成本效益

控制成本向來是企業務營運的重要考量。透過充分結合公共雲和私有雲的優勢，混合雲解決方案允許企業按需要購買IT資源，在保證靈活性的基礎上降低成本門檻，有效為一眾企業提升效益。資訊技術諮詢公司IDC早前發布的報告指出，透過混合雲解決方案，企業最多可減少24%的資訊技術投入成本。

強大安全保障

阿里雲早前對超過1,000家來自香港、馬來西亞、新加坡、印度、印尼和菲律賓的企業進行調查，結果顯示有57%的受訪企業將安全性列為他們選擇雲端服務供應商時的首要考量。混合雲解決方案允許用戶在選擇伺服器、專綫網絡和數據存儲方式上擁有更多的靈活性，同時可限制未經授權人員的訪問途徑，從而有效保障數據安全。用戶還可以將機密資訊儲存在私有雲上，並使用公共雲運行其他應用程式，有效避免在多租戶情況下出現核心數據洩露的風險。

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靈活分配工作負載

此外，混合雲解決方案亦支持企業根據業務量彈性分配工作負載，助其從容應對複雜多變的應用場景。例如，企業可以先在私有雲環境中運行核心服務，因應並滿足不斷變化的業務需求。當工作負載超出可用資源的限制時，可以將其他工作自動傳輸到公用雲環境。由於額外需求將在公用雲上運行，因此在存儲空間和計算能力等方面幾乎沒有限制。

國際調查研究機構Mordor Intelligence早前發布的報告指出，2020年全球混合雲市場規模約為521.6億美元，而這一數字有望在2026年達到1,450億美元。混合雲亦是阿里雲戰略布局中至關重要的一環，去年年底，阿里雲的「混合雲合作夥伴計劃」作為全球混合雲戰略升級的一部分，正式登陸香港，借助公共雲的高度彈性、可擴展性和可用性，配合新的混合雲設備，滿足企業對靈活部署和成本效益的需求，協助加快其數碼化轉型進程，賦能企業持續創新。

撰文：劉彬星 阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。