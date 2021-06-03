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【消費優惠】MICHAEL KORS官網半價勁減

精明消費 09:00 2021/06/03

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香港不少小資女大愛的名牌MICHAEL KORS近日於官網推出年中減價優惠！大量精選名牌手袋及銀包低至半價發售，不少更是品牌的經典大熱款式，價錢最平265元起，以下就有部分抵買靚款，即刻睇睇有沒有心水款式啦。
 

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撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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