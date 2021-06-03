【消費優惠】MICHAEL KORS官網半價勁減 精明消費 09:00 2021/06/03 分享： 香港不少小資女大愛的名牌MICHAEL KORS近日於官網推出年中減價優惠！大量精選名牌手袋及銀包低至半價發售，不少更是品牌的經典大熱款式，價錢最平265元起，以下就有部分抵買靚款，即刻睇睇有沒有心水款式啦。 ▼點擊圖片放大 +10 +9 網購官網 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】東海堂限時優惠 芝士蛋糕推廣價53元 2021/06/02 【消費優惠】東海堂限時優惠 芝士蛋糕推廣價53元 【消費優惠】Crostini網上買指定曲奇或蛋糕低至65折 2021/06/02 【消費優惠】Crostini網上買指定曲奇或蛋糕低至65折 【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動 成功邀請親友選用獲20元加碼賞 2021/06/01 【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動 成功邀請親友選用獲20元加碼賞 【消費優惠】ITeSHOP網店獨家優惠低至半價！ 2021/06/01 【消費優惠】ITeSHOP網店獨家優惠低至半價！ 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 2021/06/01 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 網購平台 著數優惠 銀包 手袋 抵買 香港 品牌