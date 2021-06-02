  • 31°C
香港時間 : 2021602日 (週三) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】深圳今年推536個重大項目　涉交通教育醫療等　投資2.8萬億人幣

個人增值 12:30 2021/06/02

分享：

深圳市發改委近日正式對外發布《深圳市2021年重大項目計劃》，涉及交通、能源、產業、教育、醫療、城市更新、文化設施、總部基地等方面。據了解，今年共安排重大項目536個，總投資2.8萬億元人民幣（下同）。

其中，前期項目165個，總投資7208.8億元；重大建設（新建、續建）項目371個，年度計劃投資2109.1億元。而在今年首四個月，371個市重大建設項目累計完成投資729.2億元，完成年度投資計劃的34.6%。

【深圳發布修訂文件　放寬QDIE境外投資使用權限：按此

交通項目佔比大

清單顯示，交通項目佔相當大比例，其中深圳市地鐵集團建設的重大項目30多個；與教育、醫療、安居等有關的民生類重大項目佔比不低；清單中還包括一些大型文旅項目，如融創華發‧深圳冰雪文旅城、深圳歌劇院、小梅沙海洋世界項目（新建）等。

另外，亦有一些企業總部建設項目，包括招商銀行全球總部大廈、萬科總部大廈、小米國際總部、維沃大廈、大疆創新總部基地、歐菲光總部研發中心、普聯技術有限公司全球研發中心、光峰科技總部大廈、字節跳動後海中心等。

【深圳試點銀行推薪酬購結滙雙向便利　港澳台及外籍人士出糧滙錢更方便：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】恒生年金產品增設人幣保單　滿足港人大灣區工作退休
2021/06/01
【大灣區】恒生年金產品增設人幣保單　滿足港人大灣區工作退休
【投資大師智慧】索羅斯「反其道」投資哲學　大鱷偏向虎山行
2021/05/31
【投資大師智慧】索羅斯「反其道」投資哲學　大鱷偏向虎山行
【健康增值】末期癌症病人新希望　拆解免疫治療迷思
2021/05/30
【健康增值】末期癌症病人新希望　拆解免疫治療迷思
【健康增值】食鹽多過你食米？　攝取過量鹽或降免疫細胞能量
2021/05/29
【健康增值】食鹽多過你食米？　攝取過量鹽或降免疫細胞能量
【報稅2021】稅務文件太複雜？！　一文睇晒漏報不同稅項要點作修訂！
2021/05/28
【報稅2021】稅務文件太複雜？！　一文睇晒漏報不同稅項要點作修訂！
大灣區 交通 文娛藝術 深圳

下一篇文章

【職場調查】香港蟬聯全球最勞累城市　每周工時超標29%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬