【大灣區】深圳今年推536個重大項目　涉交通教育醫療等　投資2.8萬億人幣

深圳市發改委近日正式對外發布《深圳市2021年重大項目計劃》，涉及交通、能源、產業、教育、醫療、城市更新、文化設施、總部基地等方面。據了解，今年共安排重大項目536個，總投資2.8萬億元人民幣（下同）。

其中，前期項目165個，總投資7208.8億元；重大建設（新建、續建）項目371個，年度計劃投資2109.1億元。而在今年首四個月，371個市重大建設項目累計完成投資729.2億元，完成年度投資計劃的34.6%。

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交通項目佔比大

清單顯示，交通項目佔相當大比例，其中深圳市地鐵集團建設的重大項目30多個；與教育、醫療、安居等有關的民生類重大項目佔比不低；清單中還包括一些大型文旅項目，如融創華發‧深圳冰雪文旅城、深圳歌劇院、小梅沙海洋世界項目（新建）等。

另外，亦有一些企業總部建設項目，包括招商銀行全球總部大廈、萬科總部大廈、小米國際總部、維沃大廈、大疆創新總部基地、歐菲光總部研發中心、普聯技術有限公司全球研發中心、光峰科技總部大廈、字節跳動後海中心等。

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責任編輯：鄭樂怡

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