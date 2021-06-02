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【基金投資】封閉型VS開放型基金　介紹兩類型基金有咩分別

基金新聞 17:43 2021/06/02

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基金產品資料愈公開透明，投資者就可以得到更大保障。原來基金根據申購及贖回的規則不同，分封閉及開放兩大類型。到底兩類型基金各自有甚麼特點？對投資者而言，兩者又有何優劣？

【mREITs非一般房託公司　殺傷力可以大到你估唔到！:按此

何謂封閉型基金？

封閉型基金（Closed End Funds）是指基金的發行期完結、或規模達預期目標後，便不會接受投資者認購或贖回，而基金的發行單位亦是固定的。投資者可能會擔心成功認購封閉式基金後，是否要一直持有至到期日才可以離場？其實這種憂慮並不存在，因為投資者可以在次級市場進行封閉型基金交易，但需留意的是相關買賣是按照市價與其他投資者交易，而非向基金公司申購或贖回。

何謂開放型基金？

開放型基金（Open End Funds）則是市場上較為普遍的金融產品，現時在市面上買賣到的基金便大多數屬於這一類型。其不設有固定的發行單位，投資者可隨時按照個人的需要，在每一個交易日內根據公開的基金淨值來認購或贖回基金單位。

兩者各有優勢

封閉型基金的優點是資金的運用不受中途的認購或贖回影影響，但交易價格受礙於二手市場的流動性，較難預測走勢。至於開放型基金，因投資者直接向基金公司認購或贖回，交易價格免受二手市場流動性影響，但基金的資金運用會受到贖回因素左右，而不會全數投入作投資。

【基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？按此

 

責任編輯：梁宇碩

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