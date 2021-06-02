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男人炎夏必備　設計各師各法炮製「夏老威」

博客 11:35 2021/06/02

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驕陽似火，戶外的溫度高達30多度，上街時要涼快，除了穿上tee外，在男裝裏最能夠代表夏日的，就一定要數到圖案以大鳴大放見稱的夏威夷恤衫，究竟這花恤衫如何縱橫全球？今天為大家娓娓道來。

日本人非常鍾情夏威夷恤衫，本地男演員劉俊謙亦不例外。不得不提的是夏威夷恤衫又可以叫作Aloha shirt，是美國夏威夷州分的全球代名詞。（圖片劉俊謙ig）

從來日本男人都很鍾情於夏威夷恤衫，無論是上街或海浴等，只要你夏天往日本一行都輕易在任何地方找到它的影蹤，相反本地男士對這一種有著濃重熱帶風情的服裝有點卻步，甚至認為無法將它駕馭，這背後帶出本地男士在穿衣上態度趨向保守外，同時亦誤解夏威夷恤衫和其他服裝在配搭時有著極高的難度。

要談夏威夷恤衫實在有太多歷史可以說了，它的起源有不同的說法，分別是有一位住在夏威夷的日本人用上和服面料縫製出恤衫。

這一件夏威夷恤衫是來自Yohji Yamamoto副線系列Ground Y，圖案取自18世紀浮世繪大師河鍋曉齋的畫作。（約$2,994/圖片www.theshopyohjiyamamoto提供）

本地vintage服飾鼻祖美華氏，每年都有大量夏威夷恤衫供應，而且價錢非常合理，此外，店裏亦有一些年代久遠可供收藏的版本，售價接近$2,000。（$299-$799/圖片美華氏提供）

本地vintage服飾鼻祖美華氏，每年都有大量夏威夷恤衫供應，而且價錢非常合理，此外，店裏亦有一些年代久遠可供收藏的版本，售價接近$2,000。（$299-$799/圖片美華氏提供）

另一種說法則是源於大溪地，因為在當地盛行將木棉花、麵包樹等熱帶元素圖案印在恤衫上，而不變的是最早期的夏威夷恤衫剪裁一律比較貼身，鈕釦方面用上由椰殼雕刻而成的鈕釦，單是以上兩點就和今天所見的夏威夷恤衫完全來得截然不同（今天的夏威夷恤衫剪裁偏向寬鬆，鈕釦已經用上量產型的塑膠鈕釦）。

至於夏威夷恤衫源何成為當地特產？1927年可說是轉捩點，當時有一位商人將夏威夷恤衫進行促銷，並且以Aloha shirt名字註冊，間接將恤衫和當地文化拉上關係，令來到夏威夷的遊客都幾乎無可避免地購物一件以作手信。

夏威夷恤衫通常售價並不昂貴，但Dolce & Gabbana用上真絲製造，售價自然以幾何級數起跳。 （$13,500/圖片Dolce & Gabbana）

由Isamu Takabuki創立於1957年的Go Barefoot，以生產夏威夷恤衫為主，可說是生產夏威夷恤衫的專家。（$732/圖片www.mrporter.com）

單是在1927年至37年間，據統計當地就有275位專門縫製夏威夷恤衫的裁縫師出現，更甚的是專門縫製夏威夷恤衫的品牌如雨後春筍般出現，包括Kamehemeha、Holo-holo、Haw Togs、Malihiwi和Tori Richard等，難得的是這些品牌在今天仍然運作，而由60年代直至今天，夏威夷恤的製造業已經躍升成為島上的第三大產業，可以想像得到將內銷和外銷合共的數量有多驚人。

隨著高級時裝和街頭服的興起，不少時裝品牌都借夏威夷恤衫的概念來在市場上分一杯羹。例如Dolce & Gabbana將它高級化過來，用上全真絲面料縫製，可說是夏威夷恤衫之最。

不說不知，其實來自美國的Ralph Lauren每年都不乏推出夏威夷恤衫。 （$1,690/圖片Polo Ralph Lauren提供）

Gucci亦將夏威夷恤衫圖案引伸到短褲身上。（$7,800/圖片www.ssense.com提供）

與夏威夷恤衫有著密切淵源的日本，日本時裝大師Yohji Yamamoto在其副線Ground Y系列裏，推出被譽為18世紀傳統日本浮世繪的最後一位大師河鍋曉齋的畫作的夏威夷恤衫，都是極富噱頭的設計，但無論它來得如何昂貴，穿夏威夷恤衫的配搭和態度都應該是本著隨意輕鬆的心情，在夏威夷恤衫內穿一件tee，打開恤衫鈕釦，腳上來一對自在寫意的球鞋或人字拖，抱著「且自逍遙沒誰管」的心態穿著才是正確的態度。

產品查詢：美華氏（2802 6886）、Dolce & Gabbana（2877 5558）、Kenzo（2530 0160）、Polo Ralph Lauren（3182 0170）、www.mrporter.com、www.ssense.com、www.theshopyohjiyamamoto.com

欄名 : 型男玩物誌

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