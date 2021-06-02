【ESG】信和招聘逾千個職位　求職者對可持續發展職位最感興趣

信和集團早前舉行信和集團招聘日（Sino Group Career Day），提供約1000個職位。招聘日吸引超過3,000名具有不同背景、經驗和學歷的求職者到場，包括應屆畢業生、大專院校學生，以及有意投身房地產、酒店或物業管理行業及相關業務範疇的人才。信和表示，年輕求職者特別對可持續發展、社區事務及創新科技相關職位最感興趣。

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信和集團指，招聘日自開放報名以來，求職者反應踴躍，在提供1,000個職位當中，求職者表示最感興趣的首三個工作範疇，依次為對可持續發展及社區事務、培訓生及實習生計劃，以及物業管理；而年輕求職者特別對可持續發展、社區事務及創新科技相關職位感興趣。

信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示，將於未來2星期檢視收到的履歷表，並適時安排求職者面試，期望能滙聚人才的創新意念，為集團注入新動力。

未能參與招聘日的求職者可於信和集團招聘日網站提交履歷表，截至日期為6月30日。



責任編輯：李瑩

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