【美股分析】美股Sell in May後6月表現會如何？　市場：美國銀行業季內表現強勁！

美股三大指數5月份的走勢表現反覆,道指全月略升1.9%;納指累跌1.5%;標指則略升0.5%。有句古老的股市諺語提到要「Sell in May And Go Away」,下半句是「But Remember to Come Back in September」。

到底6月份的表現會何去何從?是否真的要等到9月份才好考慮再入市美股?想投資美股的投資者又應留意甚麼板塊呢?以下會闡述一下市場人士的看法。

市場料美股6月現升勢

惠峰國際董事張玉峰指,美國第一季度GDP雖然維持初值增長6.4%,雖較原本預期的6.5%稍低,但佔美國經濟總量約7成的個人消費支出就增長11.3%。另外,截至5月22日的一周,美國首次申領失業救濟人數下降至40.6萬人,低過預期的42.5萬人,跌至疫情爆發以來的新低;而商業設備訂單的攀升幅度超過預期,反映隨着疫情持續受控,對消費、投資、就業市場均帶來正面支持。投資者因而紛紛轉投與經濟重啟相關的概念股。

張玉峰相信,美股在整個6月份會呈現升勢,今年美國經濟數據成為了支持美股部分板塊上行的主要利好因素。在股票板塊上,料周期性及防禦性耐更受投資者青睞。價值股亦會吸引更多資金流入,料金融、芯片等板塊相對受惠。

看好美國銀行業季內表現

宏利投資管理看好美國銀行業的表現在季內的表現,指出幾乎所有美國上市銀行已公布第一季業績,行業整體表現繼續優於管理團隊的預期,並列出相關行業的9個重點,對投資者有何啟示?

■美國銀行業現況的9個重點及啟示■

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

