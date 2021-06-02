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【美股分析】美股Sell in May後6月表現會如何？　市場：美國銀行業季內表現強勁！

個人增值 14:30 2021/06/02

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美股三大指數5月份的走勢表現反覆，道指全月略升1.9%；納指累跌1.5%；標指則略升0.5%。有句古老的股市諺語提到要「Sell in May And Go Away」，下半句是「But Remember to Come Back in September」。

到底6月份的表現會何去何從？是否真的要等到9月份才好考慮再入市美股？想投資美股的投資者又應留意甚麼板塊呢？以下會闡述一下市場人士的看法。

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市場料美股6月現升勢

惠峰國際董事張玉峰指，美國第一季度GDP雖然維持初值增長6.4%，雖較原本預期的6.5%稍低，但佔美國經濟總量約7成的個人消費支出就增長11.3%。另外，截至5月22日的一周，美國首次申領失業救濟人數下降至40.6萬人，低過預期的42.5萬人，跌至疫情爆發以來的新低；而商業設備訂單的攀升幅度超過預期，反映隨着疫情持續受控，對消費、投資、就業市場均帶來正面支持。投資者因而紛紛轉投與經濟重啟相關的概念股。

張玉峰相信，美股在整個6月份會呈現升勢，今年美國經濟數據成為了支持美股部分板塊上行的主要利好因素。在股票板塊上，料周期性及防禦性耐更受投資者青睞。價值股亦會吸引更多資金流入，料金融、芯片等板塊相對受惠。

看好美國銀行業季內表現

宏利投資管理看好美國銀行業的表現在季內的表現，指出幾乎所有美國上市銀行已公布第一季業績，行業整體表現繼續優於管理團隊的預期，並列出相關行業的9個重點，對投資者有何啟示？

■美國銀行業現況的9個重點及啟示■

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責任編輯：鄭樂怡

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