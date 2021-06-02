【消費優惠】SKECHERS登陸HKTVmall產品最少5折　殿大喜屋午市放題2人同行1人半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. SKECHERSｘHKTVmall：全店至少5折

為慶祝SKECHERS登陸HKTVmall，推出新店開張優惠，由即日起至6月3日，HKTVmall店內全綫至少5折。另外，購買所有貨品2對或以上可享額外9折。

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2. 殿大喜屋：午市放題2人同行1人半價

由於反應熱烈，殿大喜屋宣布延長午市放題優惠至6月，現凡惠顧午市放題時段，即享二人同行，一人半價優惠。

要留意逢星期六、日及公眾假期此優惠不適用。

查詢及訂座：3622 3000

地址：尖沙咀金巴利道26號一樓

3. 一粥麵：買滿$50可獲$10現金券

一粥麵推出父親節優惠！由6月1日至6日，全日買滿50元或以上，可獲10元現金券一張！現金券可於下午3時後使用，買滿50元即可當10元使用。

此優惠不適用於利東商場、竹園商場、山景商場、屯門醫院、天耀商場及機場分店。

撰文︰hket小編

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