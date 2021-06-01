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【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動　成功邀請親友選用獲20元加碼賞

精明消費 18:32 2021/06/01

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【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動　成功邀請親友選用獲20元加碼賞

繼早前「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動後，WeChat Pay HK宣布推出「邀請親友消費券齊齊加碼」活動，用戶成功邀請親友訂閱消費券資訊，並以WeChat Pay HK登記消費券及成功收取消費券後，可獲20元WeChat Pay HK加碼賞，每名用戶成功邀請親友上限為250人。

【消費券設領取期限　八達通倘「爆額」料可分期領取：按此

由即日起至9月1日，任何已參與WeChat Pay HK「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動的用戶進入「邀請親友消費券齊齊加碼」活動頁面，可透過多種方式邀請親友參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動，當親友完成訂閱消費券資訊並後續選用WeChat Pay HK正式登記和成功收取消費券即屬邀請成功。用戶每成功邀請一位親友，即可獲20元WeChat Pay HK加碼賞，每位用戶最多可邀請250位親友。

■「邀請親友消費券齊齊加碼」活動教學■

    點擊圖片放大

同時，任何已參與WeChat Pay HK「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動的用戶進入上述活動頁面後即可獲得30元WeChat Pay HK加碼賞，於選用WeChat Pay HK正式登記且成功收取消費券後使用。

另外，WeChat Pay HK聯同本地商戶推出「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動獎賞，用戶只須在推廣期內到商戶門市利用WeChat掃描活動的推廣物料／海報，便可進入專屬獎賞活動頁面，填寫手提電話號碼並進行驗證，完成整個流程後即可成功訂閱與政府消費券有關的資訊服務，並獲得總值12元專屬電子現金券。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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