【職場調查】中國職業女性對工作滿意度大降　新冠疫情令流失風險增

德勤《2021職場女性調查》結果顯示，在中國有超過半數（56%）的女性預計會在兩年內離職。該項調查由德勤全球發起，共收到全球5,000名女性受訪者的回饋，其中包括來自中國的500名女性受訪者。調查更發現，有16%的中國女性甚至正考慮離開就業市場。

工作滿意度低

調查顯示，僅49%的中國女性將工作滿意度評定為「良好」或「非常好」，較疫情前下降27個百分點。工作與生活平衡以及心理健康方面的降幅更為明顯，分別下降33個百分點和30個百分點，與全球整體趨勢一致。問及新冠疫情爆發後公司所提供的支持時，僅37%的受訪者認為公司提供了充分支持，接近全球39%的平均水平。很多女性認為自己的職業前景不如疫情前樂觀，持這觀點的中國受訪者比例為42%，全球受訪者比例則高達51%。

全球企業對性別包容仍不足

是次調查還涵蓋了職場的性別包容問題。無論是在中國還是在全球範圍內，企業在這方面都存在很大不足。近半數（46%）受訪者擔心自己若不能保持「隨時在綫」，她們的職業發展將受到不良影響，例如被排除在重要會議之外（43%）。多達一半的女性在職場經歷過非包容性的對待，但這比例仍低於全球58%的平均水平。她們經歷過的情況包括：被以不專業的方式稱呼（9%）、獲得的職業發展機會不如男性同事多（9%），以及被資歷較深的同事輕視（8%）等。

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責任編輯：陳玉蓮

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