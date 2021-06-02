▲ 【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍 能源轉型主題基金最受歡迎

晨星發布《全球主題基金報告》指，在截至2021年3月為止，近3年全球主題基金的總資產規模已從1,740億美元增至5,950億美元，增長逾兩倍。不過，報告亦發現，在環境、社會和管治（ESG）的投資熱潮下，追蹤能源轉型趨勢的主題基金成為全球最受歡迎的主題類別。

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能源轉型主題基金最受歡迎

去年全球推出的主題基金數量創下了237隻的新紀錄，而2019年僅為167隻。截至2021年3月底，在晨星的全球數據庫中，有1,349隻基金符合主題基金的定義。根據晨星基金統計，截至2021年3月底，全球主題基金資產管理規模，在近3年來從1,740億美元增至5,950億美元，增長逾兩倍，佔全球股票基金總資產的2.1%，高於10年前的0.6%。受惠ESG的投資趨勢，追蹤能源轉型趨勢的主題基金，其總資產達到740億美元，成為全球最受歡迎的主題類別。

晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出，主題基金已成為疫情下的最大贏家之一，許多主題基金都在疫情期間表現亮眼。他表示，科技主題產品繼續大受亞洲投資者歡迎，例如是ARK ETF，另外，由於投資者對ESG相關主題（如電動汽車和可再生能源）的關注，此類主題基金亦獲得追捧。

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主題基金存活率下降

晨星表示，主題基金表現來看，截至2021年3月止的年度中，全球超過三分之二的主題基金表現優於全球股市（以Morningstar Global Markets Index為比較基準）。然而，就晨星基金觀察，在過去的15年中，主題基金的存活率已下降至僅22%，有57%的主題基金在此期間內關閉。

晨星提醒投資者，由於主題基金的集中度高，風險亦較高，因此適合用於搭配資產配置，而非取代目前持有的核心資產。陳永熙指，在投資主題基金時，投資者必須分辨某個主題是長期的趨勢，抑或只是短期的流行。根據晨星分析，能選出一隻能夠長期存活、並在回報上優於大市的主題基金，可能性並不算高。

責任編輯：李瑩

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