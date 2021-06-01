【打針送樓】「打針送樓」的奇想

這些有趣想法想帶出，其實個人財務需要好好管理，否則不單止自己走不出貧窮的「老鼠圈」，即使突然有獎品送到手上，亦可能好事變壞事。

一則新聞成為全城熱話，信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣布推出「打針送樓」大抽獎，凡已接種疫苗的香港永久居民可於9月1日或之前登記，即有機會贏得觀塘「凱滙」價值1,080萬元、實用面積449平方呎的一房住宅單位。

消息令多個沉睡的Group「翻生」，立即於多個Group內瘋傳，獎品為過千萬樓，朋友間討論熱烈……「你打咗未？」、「打啦，抽獎送樓喎」。

過千萬元，有如中六合彩。不過與朋友閒談，無聊想想實質操作，指要接受這個送贈，本身也需要有點財務要求。

首先，需要付稅項，一千萬樓買家印花稅為3.75%，即差不多40萬元。若中獎者本身有物業在手，稅率更達15%，即百多萬元。這代表中獎者要先拿出一百幾十萬現金出來才能接收這個「贈品」。

當然，即使手頭沒有這筆現金，可以向銀行抵押該物業造按揭吧，但這又來到中獎者本身的財務狀態，若是一位80歲窮婆婆，可以按出一百幾十萬現金付稅嗎？或者發展商給予「呼吸Plan」？

管理費不得不察

後來看看細節，這個迷思被解開了。因為報道中，發展商表示會為中獎者負責繳交所有稅項開支，包括假若得獎者本身已持有物業，需要支付15%的DSD雙倍印花稅。

除稅項之外，還有其他問題的。該送贈的是凱滙單位，每實呎管理費為3.98元，以此推算，該449呎一房單位每月管理費約1,787元。中獎者接收了就要開始付這管理費，若是一位深水埗拾紙皮婆婆，她未必有這個能力住進這個單位支付這些金額。

不一定會拿來自住吧，把它立即租出，可以利用租金支付管理費。當然可以，但新盤推出，租盤供應不少，是否成功出租呢？

能否短期內轉手存疑

立即把它賣掉，取回千萬，袋袋平安，又如何？首先一定不會有一千萬足額，業主於6個月內賣出需付20%賣家印花稅，這個稅發展商一定不會補貼，但至少也能取回數百萬元吧。

然而，發展商正在推售該樓盤，某程度上這個抽獎算是一個宣傳。很大機會，發展商會於該贈品加上一些限售條款，限定一個年期內不許轉售，又或者售價不能低於發展商的推盤售價，這代表中獎者於短期內售出單位的可能性不大。

再想想，中獎者本身可能是一位領取綜援人士，又或者是位破產人士，突如其來的資產，可能未必有正面結果。例如綜援被停止發放、資產被法庭沒收等。

【10分鐘輸70萬衰邊瓣？按此】

若財務上有點能力者中獎，問題不大。這些有趣想法想帶出，其實個人財務需要好好管理，否則不單止自己走不出貧窮的「老鼠圈」，即使突然有獎品送到手上，亦可能好事變壞事。



【本文獲作者止凡授權轉載】

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】