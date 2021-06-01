▲ 【iBond 2021】iBond認購及投資策略 長揸？短炒？大包圍？即睇專家意見

第8批通脹掛鈎債券（iBond、新上市編號：04246）今日起接受認購，年期為3年，每手價格1萬元，並設2厘「保底息」。若有興趣入手iBond的人士，應採取甚麼認購策略？成功認購又應該長揸定短炒？即睇專家點樣講。

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植耀輝：升3%至4%可考慮沽

耀才證券研究部總監植耀輝表示，根據以往經驗，申請者每人最多可獲派4手，而認購2至3手就較為穩陣，基本上都可穩獲。至於投資策略方面，若投資者每年想要穩定回報，他認為亦可長期持有；至於短炒，若iBond價格上升3%至4%，他認為投資者或可考慮沽出。

由於iBond採取「循環分派」機制分配，富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，有興趣認購的人士可以採用「人海策略」，每人認購一手。

譚朗蔚：短炒新股IPO勝iBond

譚朗蔚續指，iBond較適合資金沒有投資出路的人作長期持有，因為一般投資者不會只為追通脹而把資金鎖死3年。而過往iBond首日升幅為3%至6%，他預料今次iBond首日升幅為半成以內。另有投資者會選擇短炒iBond，惟他認為若有意短炒，倒不如選擇買股票IPO，回報較iBond來得高。

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記者：曹佩鈞

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