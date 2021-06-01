【虛擬銀行】玩法同Mortgage Link一樣　WeLab私貸GoFlexi　係咪「用得好」同「用得到」？

▲ 【虛擬銀行】WeLab分期貸款GoFlexi 玩法同Mortgage Link一樣 好處又係點？

私貸嘅金額同年期令GoFlexi-Link變得食之無味

最普通嘅按揭都講緊二三百萬起跳，借款期係15年至30年不等，但係私人貸款一般上限都只係100萬，借款期係6個月至60個月不等，咁當然呢隻GoFlexi亦唔例外。

如果大家「只係」借20萬元，即係一開始只係得10萬元存款優惠上限。而隨住時間推移，大家可能有返少少閒錢，想將GoFlexi-Link大派用場用嚟抵銷貸款利息之際，矛盾就出現了：你嘅GoFlexi-Link嘅存款優惠上限正隨住還款增加而一直減少！

舉一個簡單例子，假設大家借20萬元借24個月清還，實際年利率5%，即每月還款8,764元，採用直綫法處理，以下係每3個月嘅尚餘本金同埋GoFlexi-Link嘅存款優惠上限（＝尚餘本金嘅一半）。

假設大家喺借咗12個月之後，每月準時還款之餘，仲成功儲到4萬元，咁大家就可以選擇將呢4萬元放喺GoFlexi-Link戶口（呢個時候存款優惠上限仲有51,220元），咁就可以成功抵銷到4萬元貸款所引起嘅利息支出喇。

好可惜嘅係，呢個優惠上限喺第15個月就會打爆咗（呢個時候存款優惠上限只會得返38,648元），因為隨住一路還款，尚餘本金就會一路減少，個存款優惠上限就會一路跟住減！

【實測Citibank Plus戶口服務 4大賣點全屬舊酒新瓶？：按此】

咁呢個位就好反智喇！正常情況下，你嘅財政情況會因為一路還款而改變，時間愈後你有閒錢嘅機會就愈高，但係個存款優惠上限就反方向一路減少！

咁有網友可能會話，爆咗個存款優惠上限有乜所謂，直接同銀行講「提早部分還款」咪得咯！使乜用你呢個甚麼GoFlexi-Link呢！答案係一般私人貸款都唔會接受「提早部分還款」的，WeLab Bank亦唔例外啦！

▼ 點擊圖片放大

咁又有網友會話，都嚟到第15個月，個尚餘本金得返77,296元，既然都已經有幾萬蚊喺手，索性努力啲，儲多少少一次過還「完全清還」咪得咯！

咁睇返Key Fact Statement，WeLab Bank亦同好多銀行一樣會收「提前還款」手續費，價錢係尚餘本金嘅2%。

睇返供到第15個月嘅情況，尚餘本金係77,296元，2%即係1,546元，大概就係等於未來16至24個月嘅總利息1,583元，即係提早完全清還根本無着數，仲要輸咗Time value喇！

公道啲講，其實Mortgage Link一樣有呢個「存款優惠上限隨時間減少」嘅問題，只係按揭相對私貸嚟講，借款金額大好多，年期亦相對長好多，呢個問題會無咁嚴重，仲有按揭嘅罰息期一般都係2至3年，之後就唔會有「提前還款手續費」了，但係2至3年就已經係整整一個私貸嘅生命周期喇。

GoFlexi-Link唔係無用，只係唔係大家想像中咁好用

講咗咁多，其實我係想讚一吓WeLab Bank的。

其實成個Concept真係唔錯的，亦為大家提供咗一個好好管理現金流嘅工具，但係受限於私人貸款嘅借款上限同年期，用起上限其實唔係咁容易「用得好」同「用得到」咯。

咁當然就算要借私貸都好，始終都有少少日常現金流需要，咁有個咁高息嘅戶口，當然就係聊勝於無啦，亦隨時可能會令其他同業跟隨，創造一個新潮流喇。

如果大家真係有私貸需要，大家會唔會因為咁向WeLab Bank問吓價呢？

Mortgage Link係啲乜？有咩好處？，請按【上一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 #125 — WeLab 分期貸款 完美複製 Mortgage Link 玩法，但係又能唔能夠完美複製 Mortgage Link 既好處呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。