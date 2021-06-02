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【消費優惠】東海堂限時優惠　芝士蛋糕推廣價53元

精明消費 10:30 2021/06/02

分享：

東海堂推出限時優惠，每日中午12時至下午4時，即可以推廣價53元購買原價60元的「深旨‧芝士蛋糕」，優惠期至6月4日！優惠只限購買現售產品，不適用於訂購產品。

    點擊圖片放大

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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