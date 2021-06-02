【消費優惠】東海堂限時優惠 芝士蛋糕推廣價53元 精明消費 10:30 2021/06/02 分享： 東海堂推出限時優惠，每日中午12時至下午4時，即可以推廣價53元購買原價60元的「深旨‧芝士蛋糕」，優惠期至6月4日！優惠只限購買現售產品，不適用於訂購產品。 ▼點擊圖片放大 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Crostini網上買指定曲奇或蛋糕低至65折 今日 【消費優惠】Crostini網上買指定曲奇或蛋糕低至65折 【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動 成功邀請親友選用獲20元加碼賞 2021/06/01 【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動 成功邀請親友選用獲20元加碼賞 【消費優惠】ITeSHOP網店獨家優惠低至半價！ 2021/06/01 【消費優惠】ITeSHOP網店獨家優惠低至半價！ 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 2021/06/01 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 2021/05/31 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 著數優惠 蛋 產品 蛋糕