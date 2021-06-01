【虛擬銀行】玩法同Mortgage Link一樣　WeLab私貸GoFlexi　係咪「用得好」同「用得到」？

▲ 【虛擬銀行】WeLab分期貸款GoFlexi 玩法同Mortgage Link一樣 好處又係點？

WeLab Bank喺5月底正式推出分期貸款產品GoFlexi，係繼ZA同AirStar之後第3家推出分期貸款產品嘅虛擬銀行，亦令仍然未有貸款產品正式推出畀公眾嘅虛銀剩低內地2大科網巨企撐腰嘅Ant同Fusion喇。（我知Fusion畀緊特選客戶嘛，佢Sandbox嗰時我已經知啦，但係佢仲未「推出畀公眾」嘛OK？）。

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講起呢隻GoFlexi私人貸款，個玩法都幾有新意的，只係實用性係咪真係咁高呢？今日就同大家討論吓啦。

一息兩味，完全複製Mortgage Link玩法

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如果大家有幸做到樓奴，一定會聽過Mortgage Link呢個名詞。

Mortgage Link係按揭附送嘅一個高息存款戶口，玩法好簡單：你嘅按揭息率係幾多，Mortgage Link戶口嘅存款息率就係幾多，上限一般係你尚餘本金嘅一半。都真係幾好㗎，就算𠵱家Hibor幾低都好啦，每個月嘅供樓息率都肯定過1%，即係話大家有一個1%+嘅存款戶口。喂喂，VB都係標榜自己1%存款利息咋喎！

咁WeLab呢個GoFlexi嘅玩法基本上同Mortgage Link一模一樣：貸款嘅同時會附送一個高息存款戶口（叫做Go-Flexi-Link）畀你，貸款息率係幾多，存款息率就係幾多，上限一樣係尚餘本金嘅一半。

嗱，佢連高息存款戶口個名「GoFlexi Link」都同Mortgage Link似到十足十，真係唔介意你話佢抄Concept㗎喎。

Mortgage Link徹底改變咗按揭市場玩法

其實Mortgage Link嘅出現，為客戶帶嚟咗2大好處，亦同時改變咗按揭市場嘅玩法。

首先就係少咗好多人「提前部分還款」，點解會咁呢？嘅然我有閒錢擺喺度，又唔想攞嚟炒股票（有風險㗎嘛），咁用嚟提早償還部分按揭，應該可以減低每月利息支出吖？

唔再有人做，因為已經唔需要喇。假如你有20萬元閒錢，你可以將佢放喺Mortgage Link戶口，就可以幫你賺返（或者叫抵銷）20萬元嘅按揭利息，財務上就等於你已經提前還咗20萬元，係咪好方便呢？

Mortgage Link除咗簡化晒整個「提早部分還款」嘅流程，等大家唔使去銀行搞一大輪之外，大家仲可以隨時攞返筆錢，真係進可攻退可守，係管理現金流嘅一大利器嚟㗎！

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其次就係令好多人一轉按都借足6成，個道理其實都好簡單，因為就算你只需要借4成，你都可以選擇借到6成，再將多出嚟嘅2成放返喺Mortgage Link戶口，剩利息支出仍然係6成貸款支出－2成貸款收入＝4成貸款支出，大家係唔會供多咗的。

呢度除咗有Excess liquidity嘅好處（2成樓價好多錢的好不好），最重要係可以自製免稅額，因為喺香港自住物業嘅利息支出係可以扣稅的，但係存款利息收入卻係唔徵稅的。以800萬元嘅物業嚟講，2成即係160萬元，2%利息即係每年32,000元，17%稅率即係5,440元1年。

Mortgage Link嘅好處，GoFlexi-Link又能唔能夠完全複製呢？

Mortgage Link就有「現金流管理神器」同「自製免稅額」呢2大好處，咁GoFlexi Link又能唔能夠完全複製呢？

咁由於私人貸款係無得扣稅的，所以GoFlexi當然無得自製免稅額，所以大家都係量力而為，借定唔借，還得到先好借喇！

至於GoFlexi Link有無能力同Mortgage Link一樣成為「現金流管理神器」呢？我個人係睇得比較負面的，原因在於私貸嘅金額同年期都令GoFlexi-Link變得食之無味了。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 #125 — WeLab 分期貸款 完美複製 Mortgage Link 玩法，但係又能唔能夠完美複製 Mortgage Link 既好處呢？】