【消費優惠】Crostini網上買指定曲奇或蛋糕低至65折

Crostini推出6月份嘅網上購物優惠，今次優惠包括有牛油曲奇、一盒集齊四種口味嘅雜錦曲奇、雲呢拿士多啤梨慕絲蛋糕，無論你鍾意曲奇定蛋糕，都可以滿足到你！以上產品喺6月份都可享低至65折優惠！

Crostini網頁訂購

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】