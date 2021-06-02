【消費優惠】Crostini網上買指定曲奇或蛋糕低至65折 精明消費 09:00 2021/06/02 分享： Crostini推出6月份嘅網上購物優惠，今次優惠包括有牛油曲奇、一盒集齊四種口味嘅雜錦曲奇、雲呢拿士多啤梨慕絲蛋糕，無論你鍾意曲奇定蛋糕，都可以滿足到你！以上產品喺6月份都可享低至65折優惠！ Crostini網頁訂購 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動 成功邀請親友選用獲20元加碼賞 2021/06/01 【5000元消費券】WeChat Pay HK推消費券活動 成功邀請親友選用獲20元加碼賞 【消費優惠】ITeSHOP網店獨家優惠低至半價！ 2021/06/01 【消費優惠】ITeSHOP網店獨家優惠低至半價！ 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 2021/06/01 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 2021/05/31 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19 2021/05/31 【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19 網上購物 著數優惠 蛋 士多啤梨 產品 蛋糕