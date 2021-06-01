【美股分析】中國奢侈品市場贏家Farfetch

熱愛奢侈品的消費者，相信對Farfetch（美：FTCH）不會陌生，但其潛力不止於銷售平台。中國對奢侈品的消費力極強，這點相信香港投資者一定深知，到2025年預期更會成為全球最大的奢侈品市場。想在這股浪潮中分一杯羹，Farfetch會是不錯選擇，而且不久前公布了最新季績，可同大家跟進一下。

千禧世代為奢侈品電商消費主力

在分析Farfetch前，先看天貓奢侈品和貝恩公司就中國奢品市場研究的一些有趣結果：

1. 千禧世代（1980年至1995年，約3.2億人）是天貓奢侈品的消費主力，Z世代（1995年後，20歲以上有8,000萬人）是正在冒起一群。這相信是奢侈品電商的基本年齡層，與Farfetch的年齡層也相匹配；

2. 千禧和Z世代買奢侈品的原因與中老年大致相同。最主要的三個原因：自我獎勵、追求時尚、提升自信；

3. 經典款是所有世代都愛。Z世代對小眾設計款及聯名款的追求明顯較高；

4. 電商平台是對不同年齡層都是信息搜集的主要渠道，千禧和Z世代來說小紅書是第二主要渠道，之後，千禧代會選綫下門店，而Z世代選品牌中國官網／App。

數碼平台收入首季增長54%

Farfetch是一家專注於奢侈潮流服飾的電商平台。自2008年開始營運至今已有12年歷史。現時與超過900家買手店合作，在售貨品覆蓋逾3,000個品牌。Farfetch主要營運是靠買手店供貨，即是同時賣不同名牌的精品店，在香港合作的有HULA、I.T、JOYCE等。Farfetch小部分貨會自營，即自己坐貨。同一件貨會由哪一家店出售？首先會比較價格，之後是送貨時間，因應貨品供應，不同時間上去看售價亦可能不同。確保在賣的為正品是Farfetch一大優勢，亦是消費者選Farfetch而不選代購的主因之一。平台的貨亦相對整全，與品牌當季在賣的同步。

在2021年第一季，數碼平台收入達2.86億美元，按年升54.4%。其中來自第三方即買手店供貨的佣金相關收入1.81億美元，按年升51.9%，佔數碼平台收入63.3%。自營收入1.05億美元，按年升58.9%。若按地區來看，在2020年，美國及英國應是兩個最大主要市場，中國仍包括在世界其他地區分類。惟相信中國對Farfetch未來的貢獻將愈來愈重要。

進駐天貓奢侈品平台

Farfetch在2017年進入中國市場，當時拍的是京東，在2019年更斥5,000萬美元從京東收購其奢侈品平台TopLife，從而擴大中國客戶基礎及市佔率。不過，與京東的合作已終止，取而代之是與阿里巴巴合作，並於今年3月進駐天貓旗下的「天貓奢品」。「天貓奢品」是一個只能被邀請才能加入的奢侈品平台，在天貓應用程式首頁就設有入口進入。

另一奢侈品電商平台Net-A-Porter在2019年9月進駐「天貓奢品」，現時在天貓有132萬粉絲。Farfetch與Net-A-Porter擁有相同的入口待遇，進入約3個月後目前有粉絲17.1萬。

發展新零售模式

隨着中國奢侈品市場不斷擴大，加上對於Farfetch而言中國仍是新市場，所以Farfetch是十分受惠於這幾年內地奢侈品市場的高速膨脹。電商平台是Farfetch的主體，但數碼化及奢侈品客戶生態經營才是其內在美。Farfetch提倡未來店（Store of the Future）概念，將客戶體驗綫上及綫下聯動，好像運用增強實境、表情掃描軟體及創新付款等技術，以紀錄實體店的數據。

客戶進入實體店用手機登入可以將網上數據及實體店的數據連結，例子有連結衣架可以紀錄看過的貨品，再在應用程式回看及購買；智能鏡可讓客戶不用出試身室就能要求其他尺碼、顏色、付款，甚至提供其他選擇；全像攝影技術讓客戶可客製化鞋款。

Farfetch首季GMV增長50%至9.16億美元。第二季預期GMV增會介乎9.1億美元至9.45億美元，按年升40%至45%。與天貓合作能否帶來更強的增長及驚喜，繼而令股價回升，值得留意。



（節錄）

【原文︰中國奢侈品市場贏家：Farfetch】（收費文章）

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】