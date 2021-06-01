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【iBond2021】長揸或上市即沽？認購通脹掛鈎債券必讀

博客 12:25 2021/06/01

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【iBond2021】長揸或上市即沽？認購通脹掛鈎債券必讀

政府推出的新一批通脹掛鈎債券（iBond）正接受認購申請，今批債券保證至少派息2厘，較現時港元定期存款息率吸引，對於志在收息的投資者有一定吸引力。今批iBond認購期為6月1日至11日，6月24日在聯交所上巿。每手認購金額為1萬元，債券為期3年，持有人將每6個月獲發利息一次。

【第八批iBond認購日期／申請方法／投資策略／派息回報懶人包：按此

息與本港通脹掛鈎

iBond屬於抗通脹的投資產品，每期的息率會按本港通脹率計算，又稱為浮息，若通脹高過最低息率，就會派浮息，反之，就會派最低息率。今批iBond的最低息率為2厘，換言之，即最少派2厘息。對上一批iBond於今年5月中首次付息，由於浮息低過最低息率，因此息率為2厘。投資者可到政府債券網站，參閱iBond過去的息率。

iBond與銀債有何不同？

銀色債券和iBond同樣為通脹掛鈎債券，不少人會將兩者作比較。銀色債券亦設有最低息率，對上一批為3.5厘，比iBond高。然而，大家要留意，銀色債券是為長者而設的，合資格的申請者要年滿指定的歲數。另外，銀色債券不設二手市場，在債券到期前，持有人只可以向託管的銀行或經紀行以原價回購。至於iBond則除了可以在聯交所公開買賣，也可以經託管銀行或經紀行以報價形式交易。

【各大銀行認購iBond優惠一覽　最多優惠「10免」係邊間？：按此

長揸或上市即沽？視乎投資目標

過往iBond掛牌上市後，部分成功認購者選擇在短時間內，甚至是上市當日善價而沽，賺取短綫回報。對於應該持有iBond至到期日，還是只作短綫持有，視乎投資目標而定，申請購買前可先考慮清楚，包括怎樣看本港未來通脹的情況。以收息為主要目的投資者，可以一直持有iBond至到期日，在到期時，持有債券的人士會全數獲發還本金。

上一批iBond的投資者，每人最多獲派4手。投資者認購前，應先計好投資金額會否在未來的3年時間內用得上，因為即使iBond可以在二手市場放售，但價格不一定符合你的預期。

撰文 : 投委會

欄名 : 投資理財手記

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