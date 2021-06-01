【基金投資】mREITs非一般房託公司　殺傷力可以大到你估唔到！

房託（REITs）一直都給人一種安全收息的印象，因為一般都要在扣除營運開支後，把最少9成的租金收益以股息形式分派給投資者。但其實大家又知不知道一類房託暗藏着不少風險，隨時令投資者泥足深陷？以下將為大家介紹何謂mREITs。

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甚麼是mREITs？

mREITs（Mortgage REITs）並不持有實質資產，只擁有金融資產。其運作模式是把本金投資到按揭資產上，包括按揭抵押證券（Mortgage-Backed Securities，MBS）或直接借錢（債券）給地產公司，mREITs管理人會透過由相關資產獲得的利息來分派給投資者。不過為了擴大回報，一般的mREITs管理人會以槓桿形式，把買入的按揭貸款組合再進行抵押，以獲取更多資金再進行投資。

涉及槓桿潛在風險高

由於mREITs的投資組合涉及槓桿，若組合的市場價格大幅下跌，可借的錢就會相應減少，若組合市值跌至孖展貸款的價值，證券公司就會要求補倉。有mREITs管理人會要求貸款方延遲執行法律賦予的權利，以避免被迫出售組合內的資產。為了籌集資金，亦可能會暫停分派股息，但由於REITs的特色就是會向投資者分派較高的股息回報，暫停派息對mREITs的價格或會產生很大的打擊。

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責任編輯：梁宇碩

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