  • 26°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基金投資】mREITs非一般房託公司　殺傷力可以大到你估唔到！

基金新聞 17:59 2021/06/01

分享：

房託（REITs）一直都給人一種安全收息的印象，因為一般都要在扣除營運開支後，把最少9成的租金收益以股息形式分派給投資者。但其實大家又知不知道一類房託暗藏着不少風險，隨時令投資者泥足深陷？以下將為大家介紹何謂mREITs。

 

【基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？: 按此

 

甚麼是mREITs？

 

mREITs（Mortgage REITs）並不持有實質資產，只擁有金融資產。其運作模式是把本金投資到按揭資產上，包括按揭抵押證券（Mortgage-Backed Securities，MBS）或直接借錢（債券）給地產公司，mREITs管理人會透過由相關資產獲得的利息來分派給投資者。不過為了擴大回報，一般的mREITs管理人會以槓桿形式，把買入的按揭貸款組合再進行抵押，以獲取更多資金再進行投資。

 

涉及槓桿潛在風險高

 

由於mREITs的投資組合涉及槓桿，若組合的市場價格大幅下跌，可借的錢就會相應減少，若組合市值跌至孖展貸款的價值，證券公司就會要求補倉。有mREITs管理人會要求貸款方延遲執行法律賦予的權利，以避免被迫出售組合內的資產。為了籌集資金，亦可能會暫停分派股息，但由於REITs的特色就是會向投資者分派較高的股息回報，暫停派息對mREITs的價格或會產生很大的打擊。

 

【破解投資基金的多種偏見：按此

 

責任編輯：梁宇碩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 基金新聞

最新專欄文章 更多

基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？
2021/05/18
基金股票定價大不同?　 咩係「未知價」?　點解可以有保障啲？
環球股市走勢何去何從？　未來股市十大主題（下篇）
2021/05/14
環球股市走勢何去何從？　未來股市十大主題（下篇）
按揭貸款 地產公司 組合 基金 REITS 地產 買入 孖展 美國 金融

上一篇文章

【自願醫保】AXA安盛推新自願醫保計劃　於HKTVmall投保享9折優惠

下一篇文章

【收息基金】投資磚頭抗通脹？房地產派息基金配息率高達7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜　歐美環球股票基金成大贏家？（附十大表現基金排名）
【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門
【派息基金】定期派息債券基金最高7至8厘息　低至8,800元可入門
【收息藍籌股】唔揀iBond揀藍籌　最高股息率有7.5厘！
【收息藍籌股】唔揀iBond揀藍籌　最高股息率有7.5厘！
【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門
【收息基金】每月收息！非債券基金派息高達9厘　低至8,000元入門
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【藍籌股】呢隻藍籌股息近8%　5月除淨高峰　即睇3大除淨投資策略
【藍籌股】呢隻藍籌股息近8%　5月除淨高峰　即睇3大除淨投資策略