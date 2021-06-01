中產推動內需　助新興市場強勢反彈　均衡配置價值股增長股

去年初爆發的新冠疫情令環球股票市場措手不及，印度、巴西等原本備受看好的新興市場均陷入困境，亞洲各地的疫苗接種步伐也較為緩慢。不過市場普遍認為新興經濟體今年將增長5.2%，和去年下滑0.6%的情況相比有所改善，且優於發達經濟體5%的增長預期，而後者在2020年更是下滑了4.4%。

資金流入利好新興市場股市

新興經濟體的韌性反映出其目前存在強勁的需求支撐，並早在新冠黑天鵝出現前已經蓄勢待發。事實上，2021年初至今，MSCI新興市場指數的回報率已達5%。鑑於近期市場走勢，我們建議均衡配置價值股和增長股，有助在升市中獲取更多收益。

自疫情以來，發展中國家的中產階級數量不斷增長，推動轉向以消費爲主導的增長模式。同時，全球採購經理人指數（PMI）的增長反映了對經濟周期敏感的行業（例如能源和材料）景氣度明顯回升，在世界各地都進行大採購的環境下，新興市場的原材料和產成品出口迎來重大利好。

全球大量資金流入、低利率政策、美元相對平穩、全球經濟增長加速，以及疫苗的開發和應用等因素，均對新興市場股市構成中短綫利好。

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美元利率見底 降新興市場貨幣貶值風險

貨幣方面，自2008年全球金融危機以來，美元幾乎一直維持強勢地位。2010年至2012年期間，歐洲各國一直在處理主權債務危機，因此直到2013年美國聯儲局才收緊貨幣政策，且引發了縮減恐慌。2016年底起，美聯儲開始縮表，逐漸緩慢提高其政策利率，並在2019年達到2.5%的峰值。如今利率見底，聯儲局表示這一局面將至少維持到2023年。美滙指數在今年1季度的升勢止步於4月，比起2020年3月的高位下跌近13%至90水平，大大降低了以美元為基礎的投資者面對新興市場貨幣貶值的風險。

放水規模較小 債務負擔相對較低

為了應對新冠疫情帶來的通縮影響，發達國家與發展中國家的央行均下調了政策利率。不少國家採取了財政刺激措施，而且發達經濟體會尋求更大的赤字支出，例如美國的貨幣和財政刺激措施合計總額超過10萬億美元，幾乎佔其GDP的一半。由於新興經濟體未能受惠於儲備貨幣，因而無法承受嚴重的財政赤字，這也意味着大多數國家在新冠疫情時財政赤字較小、債務負擔較輕，因而毋須承擔像發達國家所背負的沉重債務。

毫無疑問，各國近乎默契般同步推出貨幣寬鬆政策和財政刺激措施，為全球經濟增長打下了穩健的基礎。如前所述，受惠於市場預期需求回升，我們相信2021年應該會迎來一波強勁的全球盈利增長。可以觀察到，由於美元貶值使新興市場的本國貨幣的預期收益脫穎而出，新興市場的收益增長尤為矚目。

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結構性改革 推動經濟復甦

同時，近年來許多新興市場都進行了結構性改革，並極力推動以提高勞動生產率為目標的投資，這些均為影響經濟復甦的重要因素。印度頒布了一系列對於國家長期發展極為必要的組合政策，例如進行全面的商品和服務稅改革，頒布至關重要的新《破產法》，放寬對外國直接投資的限制，實施一系列金融普惠計劃。巴西通過改革養老金制度，減輕了財政消耗，而放鬆管制的舉措也降低了繁重的商業成本。中國控制住了表外資產的擴張和影子銀行的發展，抑制了由巨額債務提供資金的固定投資刺激。

2021年，新興市場將有上億萬家庭邁入中產階級。據估計，每年新興市場中產階級的人口數量將增長6%，甚至更高。這類群體對中產階級商品和服務的需求，從住房到白色家電，從教育到娛樂，比起成熟的發達市場更具增長空間。