【抗通脹】施羅德：通脹升溫只是短期現象　看好中長期股市及大宗商品

市場近月對通脹預期升溫，觸發環球金融市場調整。施羅德投資多元化資產聯席投資總監佘康如認為，通脹上升只屬短期現象，情況到今年年底應能回復平穩，傳統價值型股票或因而更受投資者青睞。同時，在波動的市況下，多元化投資較具平衡風險作用的特性將更為突出。在資產配置上，看好股票市場及大宗商品的投資潛力。

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撇除基數效應 通脹並不嚴重

佘康如表示，近日通脹數字雖然高企，但這主要歸咎於基數效應。去年3月國際油價跌至紀錄低位，按年比較的通脹率確實嚴重，但若撇除基數效應，支出及工資都沒有出現結構性改變而令長期通脹受壓。事實上，核心通脹（即撇除食品及能源價格）的表現向來較受美國聯儲局看重，但其升勢並不顯著，相信市場亦有空間消化將會增加的需求。



市場雖然擔心因應疫情而推出的刺激經濟措施或令通脹情況加劇，但有關影響其實亦有待商榷。在新冠疫情下，經濟仍然受到影響，普遍消費將因此較為審慎，而該1.9萬億美元的刺激經濟措施最終亦未必會帶來「一比一」的效果。不過，金融市場步伐總比實質經濟走得快，股市及債市近期已反映通脹預期升溫的情況，所以投資者在短期內必須審慎留意相關市場表現。

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通脹重臨有利傳統價值型股份

股市方面，近期高增長類型股份與傳統價值型股票的走勢一反近年常態，科技股等高增長型股份受壓，部分傳統價值型股票卻受追捧。因為每當通脹出現時，市盈率較低的傳統價值型股票通常會相對吸引。此外，一些能源、化學、鋼鐵等企業本身具備經營槓桿效應。當商品價格上升時，這些企業便有可能捕捉到比商品價格升幅更顯著的盈利增長。因此，部分商品類型的相關股份亦同樣受惠。



由於早前已預期經濟復甦將有利傳統股份，加上高增長股份去年已累積龐大升幅，若投資者早前已加重傳統股份比例並減持高增長股份，並作出平衡風險的部署，近日即使市況波動亦不需進一步減持高增長類型股份。考慮到去年股市已累積較大升幅，預期今年股市即使出現調整亦屬較健康的調整。由於各國經濟逐漸重啟及企業盈利不俗，施羅德認為中長期股市將仍然向好，投資者目前應靜觀市場變化，捕捉長期入市的時機。



增加大宗商品投資以抗通脹

債市方面，通脹一度為部分企業債券及信貸構成壓力，加上債息波動，所以在企業債方面尤其需要適時調整配置，以減低風險。綜觀整體投資市場，如果出現俗稱「股債雙殺」（即股市及債市同樣波動）的情況，相信一籃子大宗商品可成為對抗通脹、平衡風險的資產。

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責任編輯：鄭樂怡

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