【職場增值】ACCA港大經管學院加強合作培育新一代會計財務專才

新冠肺炎疫情令社會對經濟前景充滿憂慮， 但疫情亦令企業的角色更加重要，企業必需發揮其作用，重建經濟、 支持社會蓬勃發展和提供就業機會。就會計專業而言，可趁此絕佳機會， 吸引新生代年輕人才加入這個已被重新定位的全球專業， 在現代職場中一展所長。



特許公認會計師公會（ACCA） 和港大經管學院簽署合作備忘錄，加強促進雙方合作及培育下一代 的會計財務專才。港大經管學院成為香港首家涵蓋ACCA專業資格創新的「策略商 業領袖」（Strategic Business Leader）考試作為碩士課程一部分的學府，ACCA則提供全球資源及支持， 包括教學指南、案例研究和學習教材。與此同時， 該會計學碩士課程的畢業生（2019-2023）亦能豁免ACCA基礎階段（Fundamentals Level）的9份試卷。雙方更攜手擴大和吸引區內頂尖人才、 提升學生策略性的專業能力以及他們的道德和專業技能， 從而加強他們在職場上的就業力。

港大經管學院院長蔡洪濱教授認為，儘管香港、 亞洲地區以至全球經濟近年面對重重挑戰， 港大經管學院的會計學碩士課程不斷發展。課程於3年前推出， 由首屆64位學生增加至逾300位學生於新學年加入學院， 增加幅度為首屆學生數目的5倍。此外， 隨着更多來自世界各地的學者加盟港大經管學院，學術及研究實力將更趨強大，有助推動學院的整體發展。

責任編輯：陳玉蓮

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