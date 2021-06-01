▲ 【5000元消費券】消費券設領取期限 八達通倘「爆額」料可分期領取

自從政府宣布派發5,000元消費券後，不少市民都非常關心派發詳情及細節。八達通營業及市務總監李玉兒早前接受訪問時表示，經八達通領取消費券方法與交通補貼相同。她近日接受本地傳媒訪問時透露更多細節，指消費券設領取期限。

【八達通領消費券 方法與交通津貼相同：按此】

據本地傳媒報道，李玉兒指若八達通本身內有較高儲值額，以致未能拿足消費券，可以「分期」領取消費券。八達通設有3,000元儲值限額，若卡內已有2,000元，則市民領取首期消費券只能領1,000元，餘額需日後再領取。

李玉兒亦透露，消費券設有領取期限，而限期及消費券發放期數等資料有待政府公布。

政府早前曾表示不希望公共交通費用補貼計劃與消費券重疊，造成雙重補貼。因此，若市民使用八達通收取消費券，當中消費券不可用作支付交通費用。而李玉兒表示，當政府公布消費券應用範圍後，八達通可以清楚計算到市民花了多少錢在消費券範圍內。屆時用戶亦可使用手機應用程式查看消費券餘額及消費紀錄。

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責任編輯：曹佩鈞

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