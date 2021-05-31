【職場新常態】疫後混合辦公模式成大勢所趨　3大策略應對職場新常態

▲ 疫後混合辦公模式成大勢所趨 3大策略應對職場新常態

新冠疫情持續近一年半，隨着近期疫情逐漸緩和，同時接種疫苗計劃開展，我們已經進入疫後新常態，不少企業從遙距工作模式重回辦公室，而如何在兩種工作模式之間找到平衡，勢成各大企業面對的一大課題。

Microsoft最新的工作趨勢指數報告指出，66%本港僱員希望繼續維持靈活的辦公模式，65%的香港企業領袖亦計劃為未來實行混合辦公模式而重新設計辦公室。企業在着手計劃如何實現此願景時，可參考並專注於以下3大發展策略。

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1. 着力減低潛在網絡風險

根據Microsoft Defender防毒軟件自動測量記錄，自疫情開始前至今18個月內，香港惡意軟件出現率上升38%，而勒索軟件出現率更激增179%，可見新常態下企業面對更大的網絡安全威脅。企業需要從內至外推廣網絡安全，對內不但要鼓勵員工透過「零信任」保安思維，了解到他們正身處的安全狀態及採取相應措施，對外也要以此思維檢視並改善客戶產品，降低客戶需面對的安全威脅。

Microsoft於今年5月推出全新產品及指引，協助客戶確保遙距或混合辦公的網絡安全，當中包括為管理員提供更仔細的權限控制。此外，Microsoft最近針對企業僱員提供全新網絡安全培訓課程，並特別為遙距辦公的僱員提供網絡安全的資源和指導，讓每一位員工都有足夠知識及資源，肩負起確保網絡安全的責任。

2. 以科技改善數碼疲勞現況

視像會議已經成為大家工作的日常。過去一年，Microsoft Teams用戶每周會議時間大幅增加148%，反映員工效率提升的同時，卻造成「數碼疲勞」現象，長時間的工作也有機會損害身心健康，影響企業長遠運作。

Microsoft人因工程實驗室（Human Factors Lab）最近的調查指出，假如我們在會議之間加設10分鐘休息時間，腦部活動會呈不同表現，休息時腦部Beta波會明顯下降，代表壓力減輕。企業應善用科技協助保持員工的身心健康，讓員工可以更有效區分工作與家庭生活的界限；而Microsoft Outlook更允許員工在會議之間自動設定5至15分鐘的休息時間，控制混合工作模式的工作時間。

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3. 增強員工聯繫

疫情不但徹底顛覆企業的辦公模式，對於企業內部文化及員工之間的相處同樣帶來改變。Microsoft工作趨勢指數報告指出，62%的本地企業領袖對遙距工作模式感到積極正面，比沒有決策權力的在職人士高出30%，反映企業高層與員工對工作模式的要求出現落差，缺乏聯繫，需要盡快作出補救。

在混合工作模式下，人與人的聯繫變得更為重要，企業不應忽略在辦公室外工作的同事，在舉行會議及活動時，更應加入足夠互動元素，提高員工參與度。Microsoft Teams早前推出的Breakout Room功能，協助員工在會議期間進行小組討論，會議主持更可透過白板功能鼓勵員工發表意見。

混合工作模式是未來工作新常態，企業管理層必須與員工攜手合作，以科技配合以人為本的企業文化，成就疫後新時代。