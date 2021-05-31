【加密貨幣】比特幣掘礦真係唔環保？

上周加密貨幣市場呈現U形走勢，先跌後回升。自前周末加密貨幣市場繼續受到利淡消息衝擊，本港政府發表有關諮詢總結稱將建立虛擬資產服務提供者發牌制度，規管中心化及OTC加密貨幣交易服務；内地政府亦稱將打擊内蒙古及四川等地的挖礦產業。5月24日凌晨，加密貨幣市場跌至近一個月最低位，比特幣最低見31,800美元，以太幣低見1,830美元。一天後，馬斯克發文稱曾與業界人士商討如何解決比特幣挖礦耗能及環保問題，並表示積極趨向。加密貨幣市場應聲回升，比特幣回到4萬美元附近，上周五報38,250美元；以太幣則報2,725美元。

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今天我們來講講比特幣──或者說整個區塊鏈──一直存在的問題：環保和耗能。各位應該還記得前幾個星期馬斯克表示對比特幣開採和交易中消耗的能源表示擔憂，而今個星期又說在與業界人士探討後表示前景樂觀。馬斯克反覆無常的態度令大家感到疑惑。在大多數人的認知中，加密貨幣的營運的確需要消耗大量的能源，但這種消耗是否是一種浪費呢？比特星人認爲，我們應該由3個方面來看待這個問題。

首先，加密貨幣的去中心化金融體系代表着對傳統中心化金融體系的挑戰。單獨談論比特幣挖礦消耗的能源意義不大，我們應當將其與目前現有的中心化金融體系的能源消耗進行對比，例如目前的實體銀行體系。目前的銀行網絡系統，前台需要終端、個人電腦及ATM來服務客戶，而後台則需要不計其數的服務器來處理海量的數據，這些的能源消耗與比特幣旗鼓相當。此處還未曾計算傳統銀行業在硬體之外的能源消耗如出差、人力資源消耗等。

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第二，比特幣也被時常作爲儲值的手段拿來與黃金進行對比，但其實鮮爲人知的是，開採黃金等貴金屬，以及開採作爲傳統鑄幣材料的其他金屬的能源消耗，其實較比特幣挖礦高得多。例如常見的鋁，開採價值1美元鋁的能源消耗大約爲開採1美元比特幣的10倍。

最後，這也是筆者在前文中所提到過的一點。加密貨幣挖礦的能源消耗大，源自於其工作量證明（Proof of Work）的運作原理。而目前新的一些區塊鏈系統，正在抛棄這一傳統，轉向更高效更節約資源的權益證明（Proof of Stake），例如之前介紹的艾達幣（ADA）及波卡幣（POT）。

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若我們回到21世紀初，互聯網剛剛開始起步的年代，當時的社會對互聯網潛在的能源消耗口誅筆伐，一如現在市場對區塊鏈及加密貨幣的指謫。歷史證明了互聯網帶來的訊息時代反而為全人類帶來了更高的能源使用效率，而區塊鏈和加密貨幣，仍值得我們拭目以待。

以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報10701點，一周跌7%。本次震盪中ix加密貨幣指數最低下試8697點，但目前反彈至1萬樓上。ix比特幣指數報9285點，一周跌5.7%。ix以太幣指數報23511點，一周跌1.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 10701 -7%（-811） ix比特幣指數 9285 -5.7%（-566） ix以太幣指數 23511 -1.7%（-411） *截至2021年5月28日

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