【財務自由】30歲擁逾千萬資產　分享投資4大心法

不少人認為達致財務自由之後就是提早退休、不用工作的時候，不過若你如是次主角Ryan般只有30歲，已經達到財務自由，是否要早早退休，你應該也會有另一番見解。Ryan認為財務自由以後應該是做自己喜歡的工作或事業，有很高的自由度控制個人的時間，例如每年的某個月不需要在寫字樓工作、可以去海外生活一個月，每年都在工作但同時也有退休生活。

相信大家也想知道是次的主角如何以在30歲已經擺脫打工仔生活，成功在30歲前達成財務自由，更擁有逾千萬資產。要讓個人的財務自由，當然早起步也是非常重要，Ryan早於大學時間已深明此道理，未畢業已有一連串的投資及儲蓄目標。大學畢業後，他以7年時間透過創業、高儲蓄及穩健股票投資等，向理財目標進發。剛畢業時，他創業時採用高儲蓄來準備投資的資金，每個月以七成收入用作儲蓄，以這個比例的儲蓄金額，盡早儲得一筆投資金額。

投資要懂基本分析

投資絕對不可以人云亦云，所以他亦花時間研究企業的前景，認為找到合適的股票便立即入手。總有人認為年輕人投資會較進取，亦即意味風險較高，但Ryan卻有所不同，他在股票投資上採取穩健方式，開始投資時不會投放很多金錢，如有100元，只會用30元去投資，慢慢熟悉後，才會用60元去投資。Ryan稱，投資股票要懂基本分析，如懂得看報表、衡量該公司公司值錢之處，並對該行業的股票同時作出研究，找出好公司，同時結合技術分析，衡量公司的市值。有投資股票的你又懂不懂？

近年亦有不少年輕人希望透過投資，能夠為個人的資產帶來槓桿效應，他給予年輕人在投資時要留意的事項。

■想30歲達財務自由？睇睇Ryan的4個投資心法■

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1. 鍛煉思考

一個懂投資的人是「會思考的人」，若你只停留在看YouTube平台或打電話問分析員查問某股是否買得過，而不作個人思考，最終只會淪為大鱷的點心。

2. 要有自知之明

每個人的投資金額亦有所不同，若你投資的金額為你全部的資產，面對的風險就要三思。有人投資好運可以倍翻，即使你買的股票最終大升，你亦要有自知之明，是因為個人的分析獨到？還是只是靠運氣？單靠運氣又不想承認，到頭來可以在在短時間內輸掉很多。

3. 別跟風、忌心急及感情用事

當大家都相信的某股向好時，你就最需要小心，跟從別人的後果可以很嚴重。而投資需要有個人的方向及方法，客觀去決定買賣時間，需要有理性及數據分析，投忌感情用事，有些股份若基本面變差，你仍然不死心，最終或引致更大的損失。

4. 適當分散投資

年輕人因為太心急，不懂得分散風險，「瞓身」在一隻股票是十分危險的，他建議如對股票投資不熟悉，應只小注以控制風險，至少手持5至10隻股票。



責任編輯：陳玉蓮

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