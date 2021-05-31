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【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程　遊景點嘆自助餐體驗工作坊　6月1日起可報名（附報名詳情）

精明消費 18:10 2021/05/31

分享：

旅發局推出的新一輪「賞你遊香港」活動，今（31日）公布首批約130個行程，市民可於明日（1日）起直接向相關旅行社報名。

旅發局表示，新一輪活動共有約190個由不同本地旅行社設計的行程，並會分兩批上載至旅發局的網站，市民明天起可率先從首批約130個行程中，挑選心儀的行程，直接向相關旅行社報名。

【旅發局第二輪「賞你遊」即日起消費滿800元可換本地遊名額：按此

部分行程含酒店自助餐

首批上載的行程中，涵蓋不同的主題及體驗，包括維港美景、探索文化、尋覓美食、盡興狂歡、大城小區及親子玩樂，行程除了到訪本港不同的景點，不少亦會安排團友參與不同類型的工作坊，包括美食及工藝等主題，亦有捕魚、田園耕作體驗，甚至與寵物同遊等。半天的行程除至少到訪2個景點，亦包括一餐膳食，不少行程會安排到酒店享用自助餐、到離島品嚐海鮮，或其他特色美食。

市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，便可儲起機印收據，換取本地遊名額一個。成功獲旅行社確認報名的市民，除須向旅行社提交消費單據，亦須繳付每人100元作按金，參加者可於出發日取回按金。

而為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」 的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》，而所有參與的團友亦須在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所（包括景點、食肆）時，掃描二維碼以作紀錄。

新一輪的「賞你遊香港」名額增至2萬個，各旅行團名額有限，先到先得。第二批約60個行程，預計將在6月中上載。詳情可瀏覽「賞你遊」網站

■按圖即睇首輪約130個本地遊行程■

    點擊圖片放大
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責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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