  • 26°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 07:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】海洋公園成人門票低至$228　OK便利店$6/$10指定冰凍飲品

精明消費 07:00 2021/06/01

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海洋公園：成人門票低至$228

由即日起至6月20日，海洋公園推出港人限定優惠：

  港人周一至周四日間門票
（門票有效期至6月30日） 		 港人周一至周日日間門票 
（門票有效期至6月30日） 
成人 228元
（送40元園內電子現金券）		 320元
（送100元園內電子現金券） 
小童（3-11歲） 114元
（送20元園內電子現金券）		 160元
（送50元園內電子現金券）

門票於海洋公園票務處及海洋公園網站發售。 

購票網站

2. OK便利店：$6/$10指定冰凍飲品

由即日起至6月9日，OK便利店推出指定冰凍飲品6元及10元優惠。

    點擊圖片放大

6元冰凍飲品

  • 雀巢茶品480毫升樽裝（各款）
  • 美果紅茶430毫升樽裝（各款）
  • 舊街場白咖啡240毫升罐裝（各款）
  • 利賓納有氣原味飲品325毫升
  • 維他菊花茶／日式桃茶／SPORT運動飲品500毫升樽裝

10元冰凍飲品

  • 維他鈣思寶（各款）／港式奶茶375毫升紙包裝（任選2盒）
  • 百事可樂無糖330毫升罐裝（任選2罐）
  • 維他新鮮茶飲品480毫升盒裝（各款）
  • 道地極品烏龍茶900毫升樽裝
  • MAUI&SONS 純椰子水490毫升罐裝
  • 100% JUICE 330毫升紙盒裝（各款）
  • 水動樂水分及電解質補充飲品920毫升樽裝
  • 法國巴黎水純天然有氣礦泉水500毫升樽裝（各款）

3. 新世界韓國食品：英文姓名有指定字母購物享9折

新世界韓國食品正式登陸北角！由6月1日至7月3日，只要英文姓名含「K、O、R、E、A」其中3個英文字母，於付款時即場出示本人附有相片之身分證明文件，即可享正價貨品9折優惠，優惠不適用於星期日。

地址：北角匯2期G32及G33號舖（渣華道123號，港鐵北角站A1出口對面）
開放時間：
10:00 - 21:00（星期日至四）星期日為自助式無人商店
10:00 - 21:30（星期五、六及公眾假期）

 

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】洪瑞珍九龍灣分店買3送3優惠　UNY樂富店購物滿$1000送$100現金券
2021/05/31
【消費優惠】洪瑞珍九龍灣分店買3送3優惠　UNY樂富店購物滿$1000送$100現金券
今日優惠精選 - 【消費優惠】CheckCheckCin米水茶飲買一送一　海港集團超值龍蝦4人餐$768
2021/05/28
【消費優惠】CheckCheckCin米水茶飲買一送一　海港集團超值龍蝦4人餐$768
今日優惠精選 - 【消費優惠】奇華餅家康城店開幕8折優惠　豐澤抵得祭精選產品低至26折
2021/05/27
【消費優惠】奇華餅家康城店開幕8折優惠　豐澤抵得祭精選產品低至26折
今日優惠精選 - 【消費優惠】ISAAC TOAST飲品7折及吐司85折　Tsuta蔦尖沙咀店第2碗拉麵半價
2021/05/26
【消費優惠】ISAAC TOAST飲品7折及吐司85折　Tsuta蔦尖沙咀店第2碗拉麵半價
今日優惠精選 - 【消費優惠】春芳號觀塘店消費享9折　翡翠集團指定分店下午茶$1小籠包優惠
2021/05/25
【消費優惠】春芳號觀塘店消費享9折　翡翠集團指定分店下午茶$1小籠包優惠
著數優惠 門票 北角匯 海洋公園 茶品 便利店

下一篇文章

【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程　遊景點嘆自助餐體驗工作坊　6月1日起可報名（附報名詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】4大電子支付工具開戶方法+優惠
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券】網民妙計用5000元消費券　點樣用先最精明？
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至5月26日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽（更新至5月26日）
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】消費券或可用於免費搭車　搭港鐵巴士又得唔得？
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【5000元消費券】陳茂波：消費券不會分5期發放　使用期限或延長至農曆新年
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？
【財政預算案2021】薪俸稅寬減上限減至1萬元　月入幾多先盡享寬減上限？