【消費優惠】海洋公園成人門票低至$228　OK便利店$6/$10指定冰凍飲品

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【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 海洋公園：成人門票低至$228
由即日起至6月20日，海洋公園推出港人限定優惠：
|港人周一至周四日間門票
（門票有效期至6月30日）
|港人周一至周日日間門票
（門票有效期至6月30日）
|成人
|228元
（送40元園內電子現金券）
|320元
（送100元園內電子現金券）
|小童（3-11歲）
|114元
（送20元園內電子現金券）
|160元
（送50元園內電子現金券）
門票於海洋公園票務處及海洋公園網站發售。
2. OK便利店：$6/$10指定冰凍飲品
由即日起至6月9日，OK便利店推出指定冰凍飲品6元及10元優惠。
6元冰凍飲品
10元冰凍飲品
3. 新世界韓國食品：英文姓名有指定字母購物享9折
新世界韓國食品正式登陸北角！由6月1日至7月3日，只要英文姓名含「K、O、R、E、A」其中3個英文字母，於付款時即場出示本人附有相片之身分證明文件，即可享正價貨品9折優惠，優惠不適用於星期日。
地址：北角匯2期G32及G33號舖（渣華道123號，港鐵北角站A1出口對面）
開放時間：
10:00 - 21:00（星期日至四）星期日為自助式無人商店
10:00 - 21:30（星期五、六及公眾假期）
撰文︰hket小編
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欄名 : 今日優惠精選