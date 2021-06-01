【消費優惠】海洋公園成人門票低至$228　OK便利店$6/$10指定冰凍飲品

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海洋公園：成人門票低至$228

由即日起至6月20日，海洋公園推出港人限定優惠：

港人周一至周四日間門票

（門票有效期至6月30日） 港人周一至周日日間門票

（門票有效期至6月30日） 成人 228元

（送40元園內電子現金券） 320元

（送100元園內電子現金券） 小童（3-11歲） 114元

（送20元園內電子現金券） 160元

（送50元園內電子現金券）

門票於海洋公園票務處及海洋公園網站發售。

購票網站

2. OK便利店：$6/$10指定冰凍飲品

由即日起至6月9日，OK便利店推出指定冰凍飲品6元及10元優惠。

▼ 點擊圖片放大

6元冰凍飲品

雀巢茶品480毫升樽裝（各款）

美果紅茶430毫升樽裝（各款）

舊街場白咖啡240毫升罐裝（各款）

利賓納有氣原味飲品325毫升

維他菊花茶／日式桃茶／SPORT運動飲品500毫升樽裝

10元冰凍飲品

維他鈣思寶（各款）／港式奶茶375毫升紙包裝（任選2盒）

百事可樂無糖330毫升罐裝（任選2罐）

維他新鮮茶飲品480毫升盒裝（各款）

道地極品烏龍茶900毫升樽裝

MAUI&SONS 純椰子水490毫升罐裝

100% JUICE 330毫升紙盒裝（各款）

水動樂水分及電解質補充飲品920毫升樽裝

法國巴黎水純天然有氣礦泉水500毫升樽裝（各款）

3. 新世界韓國食品：英文姓名有指定字母購物享9折

新世界韓國食品正式登陸北角！由6月1日至7月3日，只要英文姓名含「K、O、R、E、A」其中3個英文字母，於付款時即場出示本人附有相片之身分證明文件，即可享正價貨品9折優惠，優惠不適用於星期日。











地址：北角匯2期G32及G33號舖（渣華道123號，港鐵北角站A1出口對面）

開放時間：

10:00 - 21:00（星期日至四）星期日為自助式無人商店

10:00 - 21:30（星期五、六及公眾假期）

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】