【消費優惠】ITeSHOP網店獨家優惠低至半價！ 精明消費 10:30 2021/06/01 分享： 唔經唔覺踏入夏天，又係時裝轉季換款嘅時候！最近ITeSHOP推出網店獨家優惠，低至半價就可以入手2021年最新款男女裝潮流服飾單品，優惠期內網店仲會每日更新，加入不同的減價服飾，各位時尚達人記得要把握機會啦！ 按此到ITeSHOP選購 ▼點擊圖片放大 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 今日 【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 2021/05/31 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19 2021/05/31 【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 茶飲第二杯半價 2021/05/31 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 茶飲第二杯半價 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 2021/05/30 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 時裝服飾 著數優惠 時尚