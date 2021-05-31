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【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元

綠色金融 17:48 2021/05/31

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【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元

減碳排放的大趨勢下，各國積極發展可再生能源，實現低碳轉型。受通脹升溫影響，全球大宗商品漲勢持續，近期黃金、白銀等貴金屬再次現升勢，有分析認為，隨着可再生能源的投資增加，將長遠利好白銀價格走勢，更有望突破每安士50美元。

【對抗通脹　哪些資產可保值？：按此

今年以來，不少大宗商品都創下歷史新高，黃金、白銀等貴金屬雖再現升勢，但仍落後於銅等創下歷史新高的工業金屬。據《MarketWatch》報道，Permanent Portfolio Family of Funds總裁兼投資組合經理Michael Cuggino認為，今年為止，從白銀的交易可見，白銀更像是一種保值資產，而不是工業商品。他相信，被壓抑的工業和珠寶需求可能會在未來一年出現，料未來幾年白銀將創出更高的高位和更低的低位。

Noble Gold創辦人兼行政總裁Collin Plume表示，白銀常被視為珠寶金屬，而銅則被視為工業金屬。然而，他認為，白銀是能源的最佳導體，各國要在可再生能源佔有優勢，「白銀是最重要的材料」。

【渣打：看好電動車再生能源前景　現時是吸納ESG概念股良機：按此

他表示，如果拜登政府的可再生能源計劃獲得批准，白銀很可能會突破50美元，從而提高對金屬的需求，並導致市場意識到供應可能會短缺。根據FactSet的數據，白銀價格曾在1980年創下48.70美元的歷史高位。

分析認為，白銀除了廣泛應用於太陽能電池板和電動車外，在5G無綫網絡技術發展也將發揮關鍵作用，支撐金屬銀的需求，利好其價格。現貨白銀目前處於約每安士28美元水平，今年以來升6.18%。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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