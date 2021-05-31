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【iBond 2021】券商認購iBond優惠　邊間送1股蘋果？邊間有「11免」？

收息攻略 16:29 2021/05/31

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【iBond 2021】券商認購iBond優惠　邊間送1股蘋果？邊間有「11免」？

新一批iBond於明日（1日）起接受認購申請，一手為1萬港元，並設2厘「保底息」。除了銀行之外，不少券商亦推出iBond認購優惠吸客，有券商更推出認購iBond送一股蘋果（美：AAPL），到底係邊間呢？

【各大銀行認購iBond優惠一覽　最多優惠「10免」係邊間？：按此

■券商認購iBond優惠，即睇邊間送1股蘋果？■

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如果單純以豁免各項手續費優惠作比較，當中以耀才證券的優惠更為吸引，豁免11項的手續費，包括認購費、存入費、到期贖回費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、代收股息手續費、暗盤買賣佣金、按金及利息。此外，若是新網上證券帳戶客戶，現時更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐控股 （00005） 、1個月零佣及額外7個月零佣優惠。

除了豁免部分手續費外，不少券商更會推出額外優惠吸客。以富途證券，除了設「10免」優惠外，全新客戶認購iBond更可獲贈一股蘋果（美：AAPL）。而盈立證券則送新舊客戶指定紅酒乙枝。另外，英皇證券亦有另類優惠，於6月24日至7月23日內，交易iBond達2次或以上，可獲贈英皇戲院電影禮券2張。

想知道更多iBond詳情，即睇iBond懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 收息之選

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