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【消費優惠】惠康居家生活用品優惠　精選產品買一送一

精明消費 09:00 2021/06/01

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雖然疫情有所改善，不過市民更着重個人衛生的習慣的良好習慣就無改變。家居潔淨是不容忽視，惠康鼓勵大家做好整潔衛生，搜羅多款居家生活必備用品優惠，包括牙膏、衛生紙、洗衣液、洗潔精同洗手液等等，仲有精選產品，買1送1。優惠期由即日起至6月3日。

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撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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