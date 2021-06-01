【消費優惠】惠康居家生活用品優惠 精選產品買一送一 精明消費 09:00 2021/06/01 分享： 雖然疫情有所改善，不過市民更着重個人衛生的習慣的良好習慣就無改變。家居潔淨是不容忽視，惠康鼓勵大家做好整潔衛生，搜羅多款居家生活必備用品優惠，包括牙膏、衛生紙、洗衣液、洗潔精同洗手液等等，仲有精選產品，買1送1。優惠期由即日起至6月3日。 ▼點擊圖片放大 +7 +6 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 2021/05/31 【賞你遊】旅發局公布約130個本地遊行程 遊景點嘆自助餐體驗工作坊 6月1日起可報名（附報名詳情） 【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19 2021/05/31 【消費優惠】Don Don Donki夏日野菜優惠指定蔬菜均一價$19 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 茶飲第二杯半價 2021/05/31 【消費優惠】天仁茗茶一田店限定 茶飲第二杯半價 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 2021/05/30 【好去處】看透超現實之外 香港藝術館ｘ巴黎龐比度中心藏品展 【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕 城中打卡點分3區域 兼可讀名牌歷史 2021/05/29 【好去處】半島精品店與咖啡廳新開幕 城中打卡點分3區域 兼可讀名牌歷史 著數優惠 家居 疫情 惠康 產品 香港