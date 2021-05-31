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【MPF】盲目跟風變「包包面」災難　揀強積金如理髮　最緊要合適

博客 17:59 2021/05/31

分享：

【MPF】盲目跟風變「包包面」災難　揀強積金如理髮　最緊要合適

對不少人來說，選擇強積金基金和選擇合適自己的髮型一樣令人煩惱。因應這種情況，積金局近日推出新一輯共兩條宣傳短片，以一間經營至深夜的髮廊作背景，由演員駱振偉飾演的髮型師，按照不同客人的需要，梳理他們的煩惱絲，同時讓他們領悟強積金投資的道理。

【駿隆：5月初步強積金表現人均蝕1,168元　港股基金回報跌1%：按此

揀強積金如理髮　須配合個人需要及目標

第一輯短片《深夜髮廊之拯救Baby Fat》的女主角因盲目跟從潮流轉換形象，卻發現新髮型其實並不適合自己的臉型，幸得髮型師為她度身打造了一個合襯的髮型而成功「變身」，她更因此明白到選擇強積金基金跟理髮一樣，須配合自己的需要和目標，切忌盲目跟風。

    點擊圖片放大

【強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！：按此

對於強積金基金選擇，相信不少打工仔或會同樣受市場消息或旁人影響自己的決定。正如髮型師對女主角的提醒，每個人承受風險的能力和投資目標都不同，在選擇強積金基金時，應按個人承受風險能力作出決定，而影響個人承受風險能力的因素主要有投資取向、投資期、其他退休儲備及個人性格等。以年輕人為例，由於他們有較長的投資期去抵禦市場波動，可考慮選擇較進取的基金；相反，投資期較短的人士便應考慮選擇較低風險的基金。

欲了解更多，立即觀看短片

撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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