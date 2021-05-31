【投資大師智慧】索羅斯「反其道」投資哲學　大鱷偏向虎山行

「金融大鱷」索羅斯（George Soros）早前買入涉Archegos爆倉股票的3隻中概股，完美展現出「別人恐懼我貪婪」的態度，可見有其獨特的投資哲學。事實上，此投資界傳奇名人一直以來都喜歡往充滿風險的領域進發。例如在1992年沽空英鎊，雖然當年英國央行買入30億英鎊應對，但仍未能阻止英鎊的跌勢，最終被迫宣布英鎊退出歐洲滙率體系。另外，對香港投資者而言更「貼身」的，必定要數索羅斯在1997年時使用遠期合約沽空泰銖，觸發亞洲金融風暴，以及在1998年沽空港元的事件。

索羅斯認為：

市場一直都是處於不確定性及動盪的狀態，而要賺錢就要透過買入打折的東西及向難以預料的事情打賭。

索羅斯的反射理論

傳統的觀念認為「市場永遠是正確」，意指市場的價格傾向於對市場未來的發展作出精確的貼現；但索羅斯卻認為市場總是「錯」，是代表着一種對未來的偏見。由於投資者不能取得完整的資訊，而且會因個別的不同背景而對市場的認知有偏差，因而對市場預期產生不同的意見。

索羅斯認為不同的意見就是所謂的「投資偏見」，相信「投資偏見」是金融市場的根本動力。在「投資偏見」零散時，對金融市場的影響僅得很小，但當「投資偏見」不斷互動並產生群體影響時，就會推動市場向單一方向發展，令情況出現反轉，導致金融市場盛衰過程出現。

因此，索羅斯的投資秘訣就是在於認識到形勢變化是不可避免，並及時確認發生變化的臨界點。一旦一個新的市場趨勢產生並延續下去時，就會令投機交易的機會大增。

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獨特的選股哲學

在選擇股票時，索羅斯都有自己的獨特見解，會同時選擇投資一家最好及最差公司。選擇最好的公司是毋庸置疑的事，因為公司質素優質的話，股價向上走的機會亦大。而選擇行業中最差的公司，是因為一旦股票能吸引投資者時，就能獲得賺取巨大利潤的機會。

另外，他亦會對國際政治、世界各地的金融政策、通脹變化、利率及貨幣因素的預測進行分析及預測，從中找出受這些因素獲利的行業及企業，並大量買入這些股票；另一方面，對於受宏觀因素而表現欠佳的企業，他則會大量沽空這些股票。若其預測是正確的話，就能獲得雙倍的收益。

投資者能效法索羅斯的投資方式嗎？

相信大家在看到以上索羅斯的投資原則後，都會想效法其觀念，但是否每個人都可以好像他一樣呢？索羅斯之所以會成功全因為具備「熱情」及「自信」，在他下定決心之後，通常會「All in」，他認為只要押注得對，並不存在賭太大的情況。不過，大家都要留意即使是如索羅斯般的投資名人，都有失手的時候，就例如是1998年時他企圖沽空港元，但被香港政府動用大量外滙儲備擊退，有傳言指索羅斯在此役中虧損約10億美元。

大家可以學習的或許是其決心，在投資前做好全面分析，並對自己的投資決定抱有信心，一旦發現投資決定有錯亦要當機立斷，在投資時要保持理性，避免被情緒蒙蔽自己。

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責任編輯：鄭樂怡

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