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【請假攻略】2022年請假攻略　最長假期請8日放17日！

個人增值 18:40 2021/05/31

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【請假攻略】2022年請假攻略　最多請8日放17日！

新冠肺炎疫情持續近2年，不少國家實施旅遊限制，大家無法出外旅遊。隨着各國展開疫苗接種計劃，明年或有望可以出外旅遊，政府上周公布2022年公眾假期，不少假期與星期六日連在一起，毋須請假都可以享連假！就算無法出外旅行，打工仔亦可自製長假，為自己提供一個唞唞氣的時間。

4月係各位打工仔要留意住嘅放假重點月份，短假期可以選擇清明節請1日放4日、復活節唔使請假都放到4日；長少少嘅可以請復活節假期前4日假就可以放10日，至於想「豪」放長假期，可以連住清明節及復活節一齊，最多請8日可以放17日！

■按圖看2022年請假攻略■

    點擊圖片放大
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毋須請假即可享連假日子：

1. 復活節（請0日放4日）
2. 勞動節（請0日放3日）
3. 佛誕（請0日放3日）
4. 端午節（請0日放3日）
5. 香港回歸紀念日（請0日放3日）
6. 中秋（請0日放3日）

請假攻略（最多請8日放17日）：

1. 2021年聖誕節、2022年元旦（請4日放9日）
2. 農曆新年（請2日放9日）
3. 清明節（請1日放4日）
4. 復活節（請4日放10日）
5. 清明節、復活節（請8日放17日）
6. 國慶日、重陽節（請1日放4日）
7. 2022年聖誕節、2023年元旦（請3日放10日）

 

責任編輯：曹佩鈞

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